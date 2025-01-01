サステナビリティストーリーテリングビデオメーカー: あなたのグリーンストーリーを伝えよう

AIアバターを使用して強力なサステナビリティの物語を作成し、環境メッセージを世界中のオーディエンスに簡単に響かせましょう。

一般の人々に向けて、気候変動への意識を高めるための60秒のインパクトのあるビデオを作成してください。明るく希望に満ちたビジュアルと、心を打つサウンドトラックを使用します。音声は、環境メッセージを伝えるために、明確で親しみやすい声を使用し、HeyGenのAIアバターを活用して物語を魅力的に伝えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ビジネスリーダーや投資家向けに、会社のESG報告とインパクトストーリーテリングの取り組みを紹介する45秒のプロフェッショナルなビデオを開発してください。ビジュアルと音声のスタイルは、企業的でクリーンかつ権威あるもので、データビジュアライゼーションと自信に満ちた声を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して効率的に制作します。
サンプルプロンプト2
学生や教育者を対象にした30秒の簡潔なサステナビリティ解説ビデオを制作し、複雑なエココンセプトをわかりやすく説明します。ビジュアルスタイルはイラスト的で魅力的であり、明るい音楽と熱意あるナレーションを伴い、HeyGenの多様なテンプレートとシーンをフル活用して迅速に開始します。
サンプルプロンプト3
地域住民や潜在的なボランティアを次回のクリーンアップ活動に向けて鼓舞するための50秒のコミュニティ重視のサステナビリティストーリーテリングビデオを作成してください。ビデオは、希望に満ちたモチベーショナルなビジュアル美学と力強い音声スタイルを必要とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を効率的に活用して説得力のある温かいナラティブを生成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サステナビリティストーリーテリングビデオメーカーの使い方

AIを活用したプラットフォームで、インパクトのある環境メッセージとESG報告のための魅力的なサステナビリティの物語を簡単に作成しましょう。

1
Step 1
ナラティブスクリプトを作成
プラットフォームに直接サステナビリティメッセージを書き込むか貼り付けてください。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能が、あなたの言葉をビジュアルストーリーに簡単に変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
ブランドを代表し、メッセージを伝えるために多様なAIアバターから選択してください。これらのデジタルプレゼンターは、サステナビリティコンテンツにプロフェッショナルで魅力的なタッチを加えます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
豊富なメディアライブラリから強力なビジュアルを使用してビデオを強化します。関連するストック映像、画像、背景音楽を統合して、サステナビリティの物語を豊かにします。
4
Step 4
インパクトをエクスポートして共有
魅力的な解説ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。ターゲットプラットフォーム全体で強力なサステナビリティストーリーを共有し、インパクトを最大化しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インパクトストーリーテリングを通じて行動を促す

.

オーディエンスに共鳴し、エンゲージメントを促進し、環境変化のためのポジティブな行動を奨励するモチベーショナルなビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてサステナビリティ解説ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、魅力的な物語に変換することで、説得力のあるサステナビリティ解説ビデオの作成を簡素化します。AIを活用したプラットフォームにより、重要な環境メッセージとインパクトストーリーテリングを簡単に伝えることができ、複雑なトピックを理解しやすくします。

HeyGenはESGプレゼンテーションビデオの作成を支援できますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルなESGプレゼンテーションビデオを制作するための効果的なAIサステナビリティビデオメーカーです。AIアバターと高品質のボイスオーバー生成を活用して、ESG報告と環境メッセージを明確かつ力強く伝えることができます。

HeyGenが効率的なサステナビリティビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、強力なAIを活用したプラットフォームのおかげで、効率的なサステナビリティビデオメーカーとして際立っています。豊富なメディアライブラリとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供し、プロフェッショナルなブランディングコントロールでインパクトのある環境メッセージを迅速に作成できます。

気候変動意識向上のためにHeyGenのAIアバターを使用する理由は何ですか？

HeyGenのAIアバターは、魅力的で一貫性のある画面上のプレゼンターを提供することで、気候変動意識向上ビデオを大幅に強化します。この機能は、自然なボイスオーバー生成と組み合わせることで、環境メッセージをより効果的に伝え、オーディエンスと強力に結びつけることができます。