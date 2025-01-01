サステナビリティ概要動画メーカー: ESGメッセージを変革
強力なテキスト動画機能で魅力的なサステナビリティレポート動画を迅速に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一般的なソーシャルメディアの視聴者を対象にした30秒のAI気候変動意識向上動画を開発し、気候行動の緊急性を強調しつつ、影響力のあるやや緊急でありながら希望に満ちたビジュアルとオーディオスタイルを用います。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を利用して、注目を集めるダイナミックなコンテンツを迅速に生成します。
内部チームや潜在的なパートナー向けに、組織のコミットメントと進捗を明確で現代的かつ情報豊富な方法で示す45秒のESG報告概要を作成します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、データビジュアライゼーションを効率的に提示し、すべての要素でブランドの一貫性を維持します。
地域社会のメンバーやアドボカシーグループを対象にした特定のサステナビリティイニシアチブやプロジェクトについての60秒のインスパイアリングな動画を作成し、視覚的に豊かなスタイルと高揚感のあるバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して、環境メッセージを明確かつ感情豊かに伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なサステナビリティ動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト動画技術を使用して、サステナビリティイニシアチブのための魅力的なビジュアルストーリーを制作する力を提供します。スクリプトを簡単に魅力的な動画に変換し、環境メッセージを効果的に伝え、行動を促すことができます。
HeyGenはプロフェッショナルな企業サステナビリティレポート動画の作成をサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なビデオエディターを提供し、さまざまなビデオテンプレートを使用してプロフェッショナルな企業サステナビリティレポート動画やESG動画を作成できます。ブランドコントロールにより、コンテンツが組織のビジュアルアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenはソーシャルメディア向けのAI気候変動意識向上動画に最適な機能を持っていますか？
HeyGenは強力なテキスト動画機能を通じて、AI気候変動意識向上動画やソーシャルメディア動画を迅速に生成することに優れています。AIアバターと多様なビデオテンプレートを活用して、視聴者に響く影響力のある環境メッセージを届けることができます。
サステナビリティコンテンツの作成が初めての人でもHeyGenは使いやすいですか？
はい、HeyGenは直感的なビデオ作成のために設計されたユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターを備えています。豊富なメディアライブラリを活用し、ダイナミックなテキストアニメーションを追加して、効果的にストーリーを伝えることができます。