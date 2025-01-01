持続可能性メッセージビデオジェネレーター：エコエンゲージメントを促進

環境メッセージを即座に魅力的なビデオに変換し、スクリプトからの高度なテキストからビデオへの変換を活用して影響力のあるストーリーテリングを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的な顧客や投資家を対象にした45秒のプロフェッショナルなビデオをデザインし、企業のエコフレンドリーな取り組みと影響力のあるストーリーテリングを紹介します。ビジュアルとオーディオのスタイルはクリーンで企業的、信頼性があり、明確なボイスオーバー生成を利用して持続可能性における具体的な成果と将来の目標を明確に伝え、画面上のデータで強化します。
サンプルプロンプト2
学生や好奇心旺盛な学習者向けに、循環経済の概念を視覚的な物語で簡単に説明する60秒の教育ビデオを開発します。スタイルは明確で情報豊かであり、アニメーショングラフィックスとシンプルなテキストオーバーレイを使用し、HeyGenの字幕/キャプションで複雑なAI持続可能性ビデオコンテンツのアクセシビリティと理解を向上させます。
サンプルプロンプト3
地域の保全活動のためにコミュニティメンバーを対象とした強力な30秒の行動喚起ビデオを制作します。ビジュアルスタイルはダイナミックでインスパイアリングで、美しい自然のショットと影響力のあるイメージを組み合わせ、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して説得力のある環境メッセージを作成し、AIビデオ作成のためのエンゲージメントを促進します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

持続可能性メッセージビデオジェネレーターの使い方

環境メッセージを魅力的な視覚的物語に変換し、観客に共鳴する影響力のある持続可能性ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
持続可能性メッセージを貼り付ける
まず、環境メッセージやスクリプトをジェネレーターに貼り付けます。当プラットフォームは、スクリプトからの高度なテキストからビデオへの変換機能を使用して、テキストを即座に魅力的なビデオコンテンツに変換します。
2
Step 2
ビジュアルとAIアバターを選ぶ
さまざまなビジュアルから選び、AIアバターを活用して、持続可能性メッセージを魅力的に正確に伝えます。
3
Step 3
ブランディングとボイスオーバーを適用する
ロゴやカラーを含むブランディングコントロールでビデオを個別化します。自然な音声のボイスオーバーを生成してメッセージをナレーションし、プロフェッショナルな仕上がりを加えます。
4
Step 4
影響力のあるビデオをエクスポートする
AI生成の持続可能性ビデオを完成させ、ソーシャルメディアやESG報告などのプラットフォーム向けに、さまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションでエクスポートし、影響力のあるストーリーテリングを実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

企業の持続可能性トレーニングを強化

持続可能な実践とESGイニシアチブに関する従業員の理解と記憶を、魅力的なAIビデオを通じて向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして持続可能性ビデオを魅力的に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、環境メッセージをAIアバターと直感的なスクリプトからのテキストからビデオへの変換機能を使用して、魅力的な視覚的物語に変えることで、影響力のある持続可能性ビデオを制作する力を与えます。

HeyGenを使用して持続可能性メッセージビデオの外観をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、テンプレートやシーンの選択を通じて持続可能性メッセージビデオを個別化することができます。メディアライブラリ/ストックサポートが、ユニークでエコフレンドリーなコンテンツを作成する能力をさらに高めます。

HeyGenはどのようにして効率的なAI持続可能性ビデオメーカーとなるのですか？

HeyGenは高度なAI持続可能性ビデオメーカーを使用してビデオ作成プロセスを簡素化し、プロフェッショナルなビデオを迅速に生成できるようにします。スクリプトからのテキストからビデオへの変換を簡単に行い、AIボイスオーバー生成を活用して説得力のある環境擁護メッセージを作成できます。

HeyGenは異なるプラットフォームで持続可能性ビデオを共有するのをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、AI持続可能性ビデオがどのプラットフォームにも対応できるようにし、ソーシャルメディアキャンペーンやESG報告に最適です。字幕/キャプションを簡単に追加して、リーチを広げ、環境メッセージを強化します。