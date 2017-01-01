地域団体の再生可能エネルギープロジェクトを紹介する45秒の魅力的なビデオを作成し、潜在的な寄付者や地域社会のメンバーを引き付けることを目指します。ビデオには、太陽光パネルやクリーンな風景の希望に満ちたビジュアルを取り入れ、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成されたインスピレーションを与える権威あるナレーションを伴い、プロジェクトの影響を明確に説明し、効果的なインパクトストーリーテリングを示します。

