魅力的な持続可能性ビデオを作成し、強力なスクリプトからのテキストビデオでESGレポートを強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般の人々や潜在的な顧客を対象にした30秒のソーシャルメディアビデオをデザインし、特定の持続可能性イニシアチブを強調してください。現代的なグラフィックスとアップビートでトレンディな音楽を使用した活気あるテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、AIアバターを起用して持続可能性イニシアチブビデオジェネレーターについての簡潔なメッセージを伝え、最大限の視聴者保持を確保してください。
サンプルプロンプト2
社内従業員や新入社員向けに、会社の持続可能性への取り組みを詳述した60秒の教育ビデオを制作してください。このビデオコンテンツ作成は、フレンドリーで明確なビジュアルスタイルを採用し、重要なポイントを示すオンスクリーンテキストと穏やかなインストゥルメンタルのバックグラウンドを組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、コアとなる持続可能性ビデオを説明するのに簡単に構築できます。
サンプルプロンプト3
エコ意識の高い消費者やコミュニティグループ向けに、新しいグリーン製品や実践を促進する15秒のインスピレーションを与えるスポットを開発し、持続可能性ビデオへの取り組みを強調してください。ビジュアルスタイルは視覚的に魅力的で簡潔なものであり、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に開始し、ポジティブで記憶に残るジングルを伴い、持続可能性イニシアチブビデオジェネレーターの影響を迅速に伝え、即時のエンゲージメントを促進するように設計されています。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

持続可能性イニシアチブビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したプラットフォームで持続可能性の取り組みを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換し、影響を明確かつ魅力的に伝えます。

1
Step 1
インパクトストーリーを作成
持続可能性イニシアチブを詳述したスクリプトを書いたり貼り付けたりして始めます。私たちのテキストビデオジェネレーターがメッセージの基盤を築きます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
ブランドを代表し、プロフェッショナルなタッチでメッセージを伝えるために、多様なAIアバターから選択します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングで強化
グリーンテンプレートを利用し、シーンをカスタマイズしてブランドに合わせ、ビデオが会社の美学と価値観に一致するようにします。
4
Step 4
ビデオを生成して共有
柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、ビデオをあらゆるプラットフォームに準備し、持続可能性ビデオを視聴者と共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ESGの成果とインパクトストーリーを強調

組織の環境への取り組みと社会的影響を視覚的に伝え、信頼を築き、持続可能性への真のコミットメントを示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてインパクトのある持続可能性ビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオプラットフォームとして機能し、ユーザーが高品質の持続可能性ビデオを効率的に生成できるようにします。私たちのテキストビデオジェネレーターは、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、環境および社会的イニシアチブに関するインパクトのあるストーリーテリングに最適です。

HeyGenは私の組織がプロフェッショナルなESGビデオコンテンツを制作するのを助けることができますか？

もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターとAIボイスアクターを使用して、組織がプロフェッショナルなESGビデオ制作を行うことを可能にします。この機能により、環境への影響や企業の責任についての重要なメッセージをさまざまなステークホルダーに簡単に伝えることができます。

HeyGenは視覚的に魅力的なグリーンテンプレートとコンテンツを作成するためのどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、グリーンイニシアチブや持続可能性テーマに理想的に適したオプションを含む、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートを提供しています。これらの「グリーンテンプレート」を使用すると、視覚的に魅力的なソーシャルメディアビデオやその他のビデオコンテンツを迅速にデザインし、視聴者に共鳴させることができます。

HeyGenは効率的で持続可能なビデオ制作の実践をサポートしていますか？

はい、HeyGenは持続可能なビデオ制作のためのコスト効果の高いコンテンツ作成ソリューションを提供するように設計されています。AIアバターとテキストビデオジェネレーターを利用することで、物理的なビデオ撮影に関連する従来のカーボンフットプリントを大幅に削減しながら、魅力的な物語を制作することができます。