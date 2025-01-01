サステナビリティ解説動画メーカー：インパクトのある動画を作成
スクリプトからのテキスト-to-ビデオで複雑なサステナビリティデータを瞬時に魅力的なストーリーに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一般の人々を対象にした45秒のソーシャルメディア動画を開発し、地元のサステナビリティイニシアチブに関するインパクトのあるストーリーテリングを通じて気候変動への意識を高めます。ビジュアルスタイルは、実際の映像とセンスの良いアニメーションを組み合わせた魅力的でダイナミックなもので、インスピレーションを与える希望に満ちた音声トーンを伴います。HeyGenのAIアバターを利用して、重要な事実や行動を促すメッセージを伝え、環境メッセージに親しみやすい顔を与えます。
学生や企業研修の受講者向けに、循環型経済のような複雑なサステナビリティトピックを簡単に説明する60秒の解説動画を制作します。この動画は、明確で簡潔、かつ説明的なビジュアルスタイルで、明るいカラーパレットを使用し、親しみやすく知識豊富なAIボイスで提供されます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンから選択して、構造化された視覚的に魅力的なストーリーを構築し、制作プロセスを迅速化します。
ブランドフォロワーや潜在顧客をターゲットに、企業の持続可能な取り組みへのコミットメントを紹介する30秒のソーシャルメディアコンテンツを作成します。この動画は、モダンでテンポの速いビジュアル美学を特徴とし、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックとクイックカットを組み合わせて、重要な成果を強調します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから直接関連するビジュアルを取り入れて、サステナビリティイニシアチブを視覚的に強化し、動画の視覚的魅力を高めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてサステナビリティ解説動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは、魅力的なサステナビリティ解説動画の作成プロセスを効率化します。AIアバター、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ、カスタマイズ可能なテンプレートなどの機能を活用して、インパクトのあるストーリーテリングを効率的に作成できます。
HeyGenはAIを使ってプロフェッショナルなESG動画を制作するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは高度なAIを活用して、プロフェッショナルなESG動画を簡単に制作するのをサポートします。AIボイスオーバーと豊富なメディアライブラリを使用して、動的なデータビジュアライゼーションとインパクトのあるストーリーを生成し、企業のサステナビリティレポート動画を際立たせます。
HeyGenは気候変動意識向上コンテンツの開発にどのようなクリエイティブツールを提供しますか？
HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップツールと豊富なテンプレートを提供し、気候変動意識向上コンテンツを開発します。ストックビデオ、アニメーション、自分のクリップを簡単に組み合わせて、ソーシャルメディアや教育キャンペーンのための魅力的なストーリーを作成できます。
HeyGenは異なるオーディエンス向けにサステナビリティメッセージをカスタマイズするのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、ロゴや色のブランディングコントロールを使用してサステナビリティ動画をカスタマイズし、メッセージが効果的に共鳴するようにします。アスペクト比のリサイズと多用途なテンプレートを使用して、さまざまなプラットフォームやオーディエンス向けにコンテンツを簡単に適応させ、サステナビリティイニシアチブを強化します。