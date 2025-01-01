持続可能性ブリーフィングビデオメーカー：簡単で魅力的

プロフェッショナルなナレーション生成で、インパクトのある環境メッセージを迅速に届ける高品質なビデオを作成します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
環境に配慮した消費者をターゲットにした、革新的な新しいエコフレンドリー製品を紹介する30秒の活気あるソーシャルメディア広告を作成してください。製品の使用中のダイナミックで高品質なビデオを特徴とし、アップビートでインスパイアリングなバックグラウンドミュージックと、製品の利点を説明する魅力的なAIアバターを組み合わせます。さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートを簡単に行えるようにしてください。
サンプルプロンプト2
投資家や主要なステークホルダー向けに、最新の気候データと環境パフォーマンス指標を紹介する45秒の権威ある持続可能性ビデオを開発してください。ビジュアルの美学はモダンでデータに富んだもので、プロフェッショナルなチャートとインフォグラフィックを組み込み、スクリプトからのテキストビデオで提供される落ち着いた情報提供トーンを持ち、正確な字幕/キャプションでアクセシビリティと明確さを向上させます。
サンプルプロンプト3
地域コミュニティメンバーを対象にした、都市緑化プロジェクトの影響を説明する20秒のフレンドリーなオンラインビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは親しみやすく、地元の映像とメディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的な無料ストックビデオを組み合わせ、親しみやすいAIアバターが温かく会話調のトーンで説得力のある環境メッセージを届けます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

持続可能性ブリーフィングビデオメーカーの使い方

編集可能なテンプレートと動的コンテンツを活用して、AIでインパクトのある持続可能性ブリーフィングと企業ビデオを迅速に作成し、環境メッセージを効果的に共有します。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
多様な**テンプレートとシーン**から選んで**持続可能性ビデオ**プロジェクトを開始するか、スクリプトを直接ビジュアルストーリーに変換します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズする
広範な**メディアライブラリ/ストックサポート**から魅力的なビジュアルとデータを追加し、**環境メッセージ**がオーディエンスに響くようにします。
3
Step 3
魅力的なナレーションを作成する
高度な**ナレーション生成**を利用してプロフェッショナルなナレーションを追加し、**AIアバター**を統合して**気候データ**の動的なプレゼンテーションを考慮します。
4
Step 4
エクスポートと共有
**高品質なビデオ**に**字幕/キャプション**を追加して仕上げ、**アスペクト比のリサイズとエクスポート**を使用して、さまざまなプラットフォームでシームレスに共有できるように準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

環境行動を促進

インスパイアリングなAI駆動のビデオを開発し、環境メッセージを効果的に伝え、持続可能な実践に向けてオーディエンスを動機付けます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして持続可能性ブリーフィングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenのAI持続可能性ビデオメーカーは、インパクトのある環境メッセージの作成を効率化します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、持続可能性ブリーフィング用の高品質なビデオを迅速に制作できます。

HeyGenは持続可能性コンテンツ用のビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルな持続可能性ビデオを簡単に作成するための編集可能なテンプレートとシーンを多数提供しています。これらのテンプレートは、特定の気候データやブランド要素を迅速にカスタマイズすることができます。

HeyGenは企業の持続可能性のための効果的なAIビデオメーカーとしてどのような機能を持っていますか？

HeyGenはAIアバター、強力なナレーション生成、広範なメディアライブラリを提供し、説得力のある企業の持続可能性ビデオを作成することができます。私たちのプラットフォームは、環境メッセージをプロフェッショナルかつ魅力的に届けることを保証します。

HeyGenで自分のブランドを使って持続可能性ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、その他のブランド資産をすべての持続可能性ビデオに組み込むことができます。これにより、オンラインビデオコンテンツが組織の独自のアイデンティティを反映することが保証されます。