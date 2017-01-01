サポートビデオメーカー: 簡単なトレーニングとハウツービデオ
スクリプトからテキストをビデオに変換し、プロフェッショナルなサポートビデオを迅速に作成して、明確さを高め、制作時間を短縮します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Instagram ReelsやTikTok向けに、新製品のローンチを紹介する30秒の活気あるショートビデオをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルはアップビートでエネルギッシュにし、動的なテンプレートとシーンを利用して製品の特徴を強調します。視聴者を引き込むために、自動生成されたキャッチーな字幕を含め、ソーシャルメディアビデオの迅速な作成の力を示します。
新しいスキルを学ぶ旅を共有するクリエイティブな趣味家を対象にした、インスピレーションを与える60秒のテスティモニアルビデオを制作します。ビジュアルスタイルは温かく本格的で、メディアライブラリからの高品質なストック映像を取り入れて物語を強化します。心のこもったナレーションを使用して、複雑な編集なしで簡単にビデオを生成できることを示す感動的なストーリーを伝えます。
マーケティングチーム向けに広告キャンペーンを最適化するための50秒のチュートリアルビデオを開発します。プロフェッショナルでクリーンな美学でデザインされ、AIビデオエディターを使用して複雑な情報を効果的に伝え、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて異なるプラットフォームに完全にフォーマットされたコンテンツを確保します。正確な字幕を統合して、グローバルな視聴者に対するアクセシビリティと明確さを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオストーリーテリングを強化できますか？
HeyGenは、スクリプトを話すAIアバターを生成することで、クリエイティブなビデオストーリーテリングを可能にし、物語を生き生きとさせます。この革新的なアプローチは、さまざまな用途においてプロフェッショナルなビデオ作成を簡素化します。
HeyGenは迅速なコンテンツ作成のためのビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートを幅広く提供しており、誰でも簡単にビデオを作成できます。これらのテンプレートを迅速に適応させて、ブランドやメッセージに合わせた高品質なソーシャルメディアビデオを効率的に生成できます。
HeyGenにはプロフェッショナルな出力のためのどのような高度なビデオ作成機能がありますか？
HeyGenは、リアルなナレーションや動的なキャプションなどの強力なビデオ作成機能を統合しており、コンテンツを向上させます。これらのツールは、どのプロジェクトにおいても洗練されたプロフェッショナルな出力を保証し、プラットフォーム全体でのエンゲージメントを高めます。
HeyGenを使用して簡単なプロンプトからビデオを生成できますか？
もちろんです！HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、簡単なプロンプトからビデオを生成できます。また、豊富なストック映像を活用して生成されたコンテンツを視覚的に補完し、クリエイティブな制作を効率的に行えます。