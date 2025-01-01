マスタフルなビデオ制作のためのサポートビデオアカデミー
HeyGenのAIアバターを活用して、高品質なトーキングヘッドビデオを作成し、スクロールストッピングビデオやプロフェッショナルなコンテンツを制作する方法を学びましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケターやコンテンツクリエイターを対象にした30秒のスクロールストッピングビデオを開発し、クリエイティブでダイナミックなコンテンツでビデオマーケティングを向上させる方法を示します。ビジュアルとオーディオのスタイルは活気に満ちたもので、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートの力を示し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する際の視覚的ストーリーテリングを強化します。
企業トレーナーや人事部門向けに60秒の指導ビデオを作成し、企業ビデオ制作のためのプロフェッショナルなビデオを制作するためのステップバイステップのソリューションを詳述します。フォーマルで情報豊かなビジュアルスタイルを維持し、HeyGenの字幕/キャプションを利用して、すべてのアスペクト比のリサイズとエクスポートにおいてアクセシビリティと明確さを確保します。
新進のビデオクリエイター向けにパンチの効いた20秒のビデオをデザインし、詳細なビデオスクリプトをインパクトのあるビデオコンテンツに迅速に変換する方法を示します。モダンでインスパイアリングなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、スクリプトからのテキストをビデオに変換することでクリエイティブな制作を直接開始します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオ制作をサポートしますか？
HeyGenはAIアバターと高度なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトから直接プロフェッショナルなビデオや高品質なトーキングヘッドビデオを作成することを可能にし、企業ビデオ制作の取り組みを効率化します。
HeyGenはどのようなクリエイティブツールを提供して、インパクトのあるビデオコンテンツを作成できますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、豊富なメディアライブラリ、ブランディングコントロールを備えた強力なビデオツールキットを提供し、広範な撮影や編集の専門知識を必要とせずに、スクロールストッピングビデオやインパクトのあるビデオコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenビデオでブランドの外観をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、ロゴやブランドカラーをシームレスに統合できます。これにより、すべてのプロフェッショナルビデオが一貫して企業のアイデンティティとクリエイティブビジョンを反映します。
HeyGenは多様なビデオ出力ニーズをどのようにサポートしますか？
HeyGenはアスペクト比のリサイズと柔軟なエクスポートオプションを通じて、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを適応させることを簡素化します。この機能により、ビデオを簡単に再利用し、どこで共有されても素晴らしい見栄えを確保します。