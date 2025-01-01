マスタフルなビデオ制作のためのサポートビデオアカデミー

HeyGenのAIアバターを活用して、高品質なトーキングヘッドビデオを作成し、スクロールストッピングビデオやプロフェッショナルなコンテンツを制作する方法を学びましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケターやコンテンツクリエイターを対象にした30秒のスクロールストッピングビデオを開発し、クリエイティブでダイナミックなコンテンツでビデオマーケティングを向上させる方法を示します。ビジュアルとオーディオのスタイルは活気に満ちたもので、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートの力を示し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する際の視覚的ストーリーテリングを強化します。
サンプルプロンプト2
企業トレーナーや人事部門向けに60秒の指導ビデオを作成し、企業ビデオ制作のためのプロフェッショナルなビデオを制作するためのステップバイステップのソリューションを詳述します。フォーマルで情報豊かなビジュアルスタイルを維持し、HeyGenの字幕/キャプションを利用して、すべてのアスペクト比のリサイズとエクスポートにおいてアクセシビリティと明確さを確保します。
サンプルプロンプト3
新進のビデオクリエイター向けにパンチの効いた20秒のビデオをデザインし、詳細なビデオスクリプトをインパクトのあるビデオコンテンツに迅速に変換する方法を示します。モダンでインスパイアリングなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、スクリプトからのテキストをビデオに変換することでクリエイティブな制作を直接開始します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サポートビデオアカデミーの仕組み

プロフェッショナルでスクロールストッピングなビデオを作成するための潜在能力を解き放つ、包括的なアカデミーでプロセスのすべてのステップをガイドします。

1
Step 1
スクリプト作成とAI統合を学ぶ
アカデミーチュートリアルを通じて効果的なビデオスクリプト作成をマスターし、HeyGenのテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトを瞬時に魅力的なコンテンツに変換します。
2
Step 2
ビジュアルストーリーテリングを開発する
アカデミー内でビジュアルナラティブのクリエイティブ戦略を探求し、メッセージを効果的に伝えるために適切なHeyGen AIアバターを選択します。
3
Step 3
ブランド要素で強化する
コースを通じてビデオにおけるブランディングの影響を理解し、HeyGenのブランディングコントロールを使用して、独自のロゴとカラーを適用し、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
4
Step 4
配信のために最適化する
ビデオ配信のベストプラクティスについての洞察を得て、HeyGenのアスペクト比リサイズを利用して、あらゆるプラットフォームに対応するビデオを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロモーションビデオコンテンツの作成

ビデオアカデミーを効果的にプロモーションし、新しい学習者を引き付けるために、魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップを迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオ制作をサポートしますか？

HeyGenはAIアバターと高度なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトから直接プロフェッショナルなビデオや高品質なトーキングヘッドビデオを作成することを可能にし、企業ビデオ制作の取り組みを効率化します。

HeyGenはどのようなクリエイティブツールを提供して、インパクトのあるビデオコンテンツを作成できますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、豊富なメディアライブラリ、ブランディングコントロールを備えた強力なビデオツールキットを提供し、広範な撮影や編集の専門知識を必要とせずに、スクロールストッピングビデオやインパクトのあるビデオコンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenビデオでブランドの外観をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、ロゴやブランドカラーをシームレスに統合できます。これにより、すべてのプロフェッショナルビデオが一貫して企業のアイデンティティとクリエイティブビジョンを反映します。

HeyGenは多様なビデオ出力ニーズをどのようにサポートしますか？

HeyGenはアスペクト比のリサイズと柔軟なエクスポートオプションを通じて、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを適応させることを簡素化します。この機能により、ビデオを簡単に再利用し、どこで共有されても素晴らしい見栄えを確保します。