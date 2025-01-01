サポートチュートリアルビデオジェネレーター: 迅速、簡単、効果的
リアルなAIアバターを使用した魅力的なAI生成ビデオチュートリアルを生成し、従業員のオンボーディングとカスタマーサポートドキュメントを簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のユーザー向けに新しい製品機能を紹介する、90秒のトレーニングビデオをデザインしてください。HeyGenのAIアバターと洗練されたテンプレートとシーンを活用し、現代的でダイナミックなビジュアル美学を持ち、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確なナレーションを提供し、AIビデオジェネレーターによって生成された効率的な概要を提供し、製品の採用を促進します。
上級ユーザーと技術サポートスタッフ向けに、複雑な設定プロセスの詳細なビデオドキュメントとして機能する、2分間の包括的なビデオを制作してください。ビデオには詳細な画面録画とプロフェッショナルで情報豊富な音声スタイルを特徴とし、HeyGenの自動字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させ、詳細なスクリプトをテキストからビデオに変換する機能を使用して構築します。
一般的なカスタマーサポートの問い合わせに対処する、45秒のAI生成ビデオを開発してください。親しみやすいブランドスタイルのビジュアルと簡潔なナレーション、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの関連するストック映像を使用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、マルチプラットフォーム配信のためにさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートできるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはAI生成ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなAI生成ビデオに迅速に変換するための高度なテキストからビデオへの機能を提供します。カスタマイズ可能なAIアバターと音声生成を備え、ビデオドキュメントの制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenは自動的に字幕やキャプションをビデオに追加できますか？
はい、HeyGenは自動字幕とキャプションをシームレスに統合し、サポートトレーニングビデオやビデオドキュメントのアクセシビリティを向上させます。この機能はHeyGenの強力なAIビデオエディタ機能の一部であり、包括的なポストプロダクション能力を保証します。
HeyGenはビジネス用途にどのようなテンプレートを提供していますか？
HeyGenは、サポートチュートリアルビデオ、従業員オンボーディングコンテンツ、SOPなど、さまざまなビジネスビデオの作成を加速するための多様なテンプレートライブラリを提供しています。これらのすぐに使用できるシーンは、高品質なトレーニングビデオを効率的に制作するのに役立ちます。
HeyGenはビデオコンテンツ全体でブランドの一貫性をどのように維持できますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールをユーザーに提供し、すべてのAI生成ビデオにロゴやブランドカラーを一貫して統合することができます。また、さまざまなAIアバターから選択して、ブランドをプロフェッショナルに表現することも可能です。