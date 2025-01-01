もちろんです。HeyGenは、明確で一貫性のあるサポートチュートリアルビデオの作成を可能にすることで、カスタマーサポートチケットを削減するよう設計されています。長い説明をテキストからビデオへのスクリプトを使用して簡潔なビデオガイドに変換し、自然なナレーションと自動字幕を備えてアクセシビリティを確保します。この強力なビデオチュートリアルライブラリは、顧客が自己解決できるようにし、カスタマーサポートの負担を大幅に軽減します。