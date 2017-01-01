トレーニングビデオメーカー: 魅力的なサポートコンテンツを作成

HeyGenのAIアバターによって強化された魅力的なコンテンツで、知識共有を促進し、チームをスムーズに調整します。

社内ITサポートチーム向けに、新しいソフトウェアインストールのワークフローを示す1分間のトレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは鮮明でプロフェッショナルにし、各ステップを強調するために画面録画を使用し、明瞭なAI生成のナレーションを加えます。HeyGenのAIアバターを活用して指示を提示し、複雑な技術的タスクを視聴者にとってより親しみやすく魅力的にします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
複雑な社内ツールにオンボーディングする開発者を対象とした90秒のダイナミックなチュートリアルビデオを開発してください。ビデオは洗練されたモダンなビジュアルスタイルで、コア機能を説明するアニメーション図を含み、正確なナレーションを伴います。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、詳細な技術文書を効率的に魅力的なトレーニングビデオに変換し、社内のチュートリアルビデオライブラリに追加します。
サンプルプロンプト2
製造現場のオペレーター向けに、新しい設備メンテナンスルーチンを詳述した2分間の標準作業手順（SOP）ビデオを制作してください。ビデオのビジュアルとオーディオスタイルは明確で体系的にし、設備の動作中のクローズアップショットと落ち着いた指導的な声を利用します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、構造化され視覚的に一貫したトレーニングビデオを迅速に構築し、新しい職場プロセスを効果的に文書化します。
サンプルプロンプト3
グローバルなカスタマーサポートエージェント向けに、一般的な製品問題に焦点を当てた45秒のトラブルシューティングガイドを設計してください。ビジュアルスタイルは明るく実用的にし、画面録画と簡潔なテキストオーバーレイを組み合わせて解決策を示し、励ましの声でサポートします。HeyGenの「字幕/キャプション」を組み込んで、ビデオが多様な言語背景に対してアクセス可能で効果的であることを保証し、チーム全体での知識共有を促進し、オンデマンドで利用可能にします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サポートトレーニングビデオメーカーの使い方

チームを調整し、知識共有を促進する魅力的なサポートトレーニングビデオを、生成AIプラットフォームでオンデマンドで簡単に作成できます。

1
Step 1
スクリプトを作成
サポートトレーニングコンテンツの概要を作成します。スクリプトを貼り付けて、テキストからビデオへの機能を活用し、ビデオ作成を開始します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
多様なライブラリからAIアバターを選び、ビデオのプレゼンターとして選択し、トレーニング素材を自然で魅力的な形で伝えます。
3
Step 3
洗練とブランディング
ブランドコントロールを使用してビデオをカスタマイズし、ロゴや会社の色を追加します。正確な字幕とキャプションを簡単に生成して、アクセシビリティと明確さを確保します。
4
Step 4
共有と分析
完成したトレーニングビデオをさまざまなプラットフォーム用に異なるアスペクト比でエクスポートします。スマート共有機能と分析を活用して、エンゲージメントを追跡し、効果的に知識共有を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な概念を簡素化して明確な学習を実現

複雑なサポートトピックを簡単に理解できる美しいビジュアルに変換し、教育とワークフローの効率を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenの生成AIプラットフォームはどのようにトレーニングビデオを強化できますか？

HeyGenの生成AIプラットフォームは、スクリプトをAIアバターとAI生成のナレーションを使用して魅力的なコンテンツに変換することで、トレーニングビデオの作成方法を革新します。これにより、知識共有とチームの調整のための高品質でプロフェッショナルなトレーニングビデオの制作ワークフローが大幅に効率化されます。

HeyGenはチュートリアルビデオ作成のためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは、AIスクリーンレコーダーや強力なエディターなどの堅牢なツールを提供し、正確な技術チュートリアルビデオを作成できます。画面コンテンツを簡単にキャプチャし、AI生成のナレーションを追加し、タイムスタンプ付きのコメントを組み込んで、明確なステップバイステップの説明とビデオドキュメントを作成できます。

HeyGenはグローバルトレーニングイニシアチブのために多言語対応をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、140以上の言語へのワンクリック翻訳を含む多言語対応をサポートしており、トレーニングビデオが多様なチームに対してアクセス可能で影響力のあるものとなり、世界中で効率的な知識共有を促進します。

HeyGenのビデオ作成を既存のワークフローに直接統合できますか？

はい、HeyGenは既存のワークフローにシームレスに統合するように設計されています。ブラウザ拡張機能やデスクトップアプリなどの機能を使用して、魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成、編集、共有でき、プロセス全体がより効率的になり、チームのためにオンデマンドで利用可能になります。