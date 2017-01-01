サポートトレーニングビデオジェネレーターでサポートチケットを削減
AIアバターを活用した魅力的な社員オンボーディングでサポートチケットを削減し、学習を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
現在のサポートスタッフを対象とした60秒の技術トレーニングビデオを想像してください。複雑なソフトウェアトラブルシューティングガイドを示します。クリーンでプロフェッショナルな美学を採用し、鮮明な画面録画とスクリプトからのテキストビデオを使用して、知識共有を簡素化し、サポートチケットを効率的に減少させます。
顧客向けに特化した30秒の活気あるビデオを作成し、一般的な問題を解決するための迅速なビジュアルガイドを提供し、サポートチケットを減少させます。このビデオは明るく直感的なビジュアルスタイルで、アニメーション注釈と明瞭なボイスオーバー生成を特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、一貫性のあるプロフェッショナルなブランドプレゼンテーションを実現し、知識共有を容易にします。
全社員を対象とした50秒のプロフェッショナルなビデオを作成し、新しいコンプライアンス方針の更新を紹介し説明します。ビジュアルとオーディオスタイルは権威あるが親しみやすく、自信に満ちたAIアバターが重要な情報を提供し、包括的な社員育成とコンプライアンス研修のためにアクセス可能な字幕/キャプションをサポートします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、ユーザーが魅力的なAIトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。テキストスクリプトをリアルなAIアバターとAIボイスオーバーを使用してビデオに変換し、事前に作成されたテンプレートを活用してコンテンツ作成プロセスを効率化します。
HeyGenはブランディングとエンゲージメントのためにトレーニングビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、一貫性を保ちながらビデオをカスタマイズできます。魅力的なコンテンツでエンゲージメントを高め、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加し、多様なテンプレートとシーンを活用して、影響力のあるトレーニング体験を作り出します。
HeyGenのプラットフォームはどのようなトレーニングイニシアティブに役立ちますか？
HeyGenは、効率的な社員オンボーディング、包括的な技術トレーニング、効果的な知識共有など、さまざまなイニシアティブに最適なサポートトレーニングビデオジェネレーターとして機能します。明確で一貫性のあるコンテンツを提供することで、組織はサポートチケットの削減にも貢献できます。
HeyGenはグローバルトレーニングのための多言語機能を提供していますか？
HeyGenは、先進的な生成AIプラットフォームとして、強力な多言語機能を提供し、AIアバターと多様なAIボイスオーバーを使用して複数の言語でトレーニングビデオを作成できます。これにより、コンテンツがグローバルなオーディエンスにアクセス可能になります。