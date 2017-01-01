小規模ビジネスのオーナーが顧客サポートに圧倒されている状況に特化した45秒のビデオを想像してください。温かく励ましのあるビジュアルスタイルと柔らかく招くような音楽で、このビデオは革新的な「FAQジェネレーター」が「顧客サポート」をどのように効率化するかを紹介します。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、無限の問い合わせから効率的で力強い顧客対応への旅を語り、包括的なFAQの簡単な生成を実演します。

