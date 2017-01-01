サポートデスクトレーニングビデオメーカー：エージェントのスキルを向上

カスタマーサポート向けの魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成。HeyGenのすぐに使えるテンプレートを使用してeラーニングと知識の定着を強化。

新しいカスタマーサポートエージェント向けに、基本的なCRMナビゲーションを中心とした45秒の魅力的なトレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで親しみやすく、ナレーションはフレンドリーで明確に。HeyGenのAIアバターを活用して、効果的なハウツーガイドを提示しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のサポートデスクチーム向けに、知識の定着を強化する新しいチケッティングシステムのアップデートを説明する60秒のダイナミックな指導ビデオが必要です。このビデオには、明るい背景音楽と明確なオンスクリーンテキストを含め、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して効率的に制作してください。
サンプルプロンプト2
「サポートデスクトレーニングビデオメーカー」を求める企業をターゲットに、eラーニングコンテンツの作成の容易さを強調する30秒のモダンでクリーンなプロモーションビデオを作成してください。この簡潔なビデオには説得力のあるナレーションが必要で、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して迅速な説明ビデオの作成を紹介しましょう。
サンプルプロンプト3
組織内で「ビデオドキュメンテーション」を担当する個人向けに、50秒の情報豊富で洗練されたビデオを開発することを検討してください。複雑な問題に対するカスタマーサポートの改善におけるドキュメンテーションの役割を強調し、プロフェッショナルなナレーションと明確なグラフィックスを含め、HeyGenの字幕/キャプションで重要な情報をアクセスしやすくしてください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サポートデスクトレーニングビデオメーカーの仕組み

サポートチームの学習を効率化し、一貫したサービスを確保するために、魅力的なAI駆動のトレーニングビデオを効率的に作成します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
プラットフォームを使用してサポートデスクの手順を入力し、「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を使用してテキストをダイナミックなビデオに変換し、効果的な「トレーニングビデオ」の基盤を築きます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
さまざまな「AIアバター」から選択してコンテンツを提示し、全体的な「トレーニングビデオメーカー」の出力の魅力を高めます。
3
Step 3
ナレーションとキャプションを生成
「ナレーション生成」と自動的に追加される「クローズドキャプション」を使用して明確さとアクセス性を向上させ、すべてのサポートスタッフが簡単に理解できるようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配布
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォーム向けに包括的な「ビデオドキュメンテーション」を準備し、学習プログラムやオンボーディングプログラムにシームレスに統合できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なサポート手順を明確化

AIを使用して、複雑なサポートデスクプロセスを明確で理解しやすいビデオガイドに簡素化し、混乱とエラー率を減少させます。

background image

よくある質問

HeyGenは私のビデオ制作の創造的な側面をどのように強化できますか？

HeyGenはAIアバター、カスタマイズ可能なテンプレート、AI生成のナレーションを提供し、通常のスクリプトを魅力的なビデオドキュメンテーションに変換します。これにより、多様で視覚的に魅力的なトレーニングビデオやハウツーガイドを作成し、創造的なアプローチを促進します。

HeyGenはeラーニングのための魅力的なトレーニングビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは直感的なトレーニングビデオメーカーとして機能し、AIアバター、テキスト-to-ビデオ機能、カスタマイズ可能なテンプレートを活用して高品質のeラーニングコンテンツを制作します。これにより、知識の定着とオンボーディングを効果的に行い、複雑なトピックを学習者にとってアクセスしやすく魅力的にします。

HeyGenは私のビデオドキュメンテーションにおけるブランディングと視覚的一貫性をどのように支援しますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴや好みの色をビデオドキュメンテーションやトレーニングビデオに追加するなど、ブランディングコントロールを提供し、強力なブランドの一貫性を維持します。これにより、すべてのハウツーガイドやオンボーディング資料にプロフェッショナルで統一された外観を確保します。

HeyGenを使用してプロフェッショナルなハウツーガイドをどのくらい早く生成できますか？

HeyGenの生成AIプラットフォームを使用すると、AIアバターとAI生成のナレーションを使用してスクリプトを迅速に完全なハウツーガイドやトレーニングビデオに変換できます。これにより、ビデオ制作時間が大幅に短縮され、迅速なコンテンツ展開のための効率的なサポートデスクトレーニングビデオメーカーとなります。