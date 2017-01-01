簡単なサポートデスクトレーニングビデオジェネレーター
AIアバターを使用してコンテンツを生き生きとさせ、魅力的なトレーニングビデオを提供し、顧客教育を効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のサポートスタッフ向けに、新しいワークフロー自動化ツールと手順を紹介する90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで、画面録画を特徴とし、フレンドリーで自信に満ちたAIボイスアクターが補完します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、効率的なコンテンツ作成を行います。
特定の製品問題に対する高度なトラブルシューティング技術を示す、経験豊富なサポート技術者向けの1分間の技術ビデオを制作してください。ビデオは正確で技術的なビジュアルスタイルを採用し、明確な注釈を付け、HeyGenの字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させ、簡潔で権威あるAIボイスアクターを使用して生成されたものです。
すべてのサポートスタッフ向けに、困難な顧客とのやり取りを処理するためのベストプラクティスに焦点を当てた75秒の魅力的なトレーニングビデオを生成してください。このAIビデオプラットフォームのトレーニング作品は、シナリオベースのビジュアルと会話調のトーンを利用し、HeyGenのプロフェッショナルなボイスオーバー生成によって、顧客教育スキルの向上を促進します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオジェネレーターとしてどのように機能しますか？
HeyGenは強力なAIビデオプラットフォームで、プロフェッショナルなビデオを簡単に作成できます。高度な生成AIを利用して、スクリプトからのテキストをリアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバー生成で魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。
HeyGenはトレーニングビデオの作成を効率化できますか？
もちろんです。HeyGenは効率的なサポートデスクトレーニングビデオジェネレーターとして機能し、高品質で魅力的なトレーニングビデオを迅速に制作できます。学習コンテンツのワークフロー自動化を簡素化し、オンボーディングや顧客教育に最適です。
HeyGenのエンドツーエンドビデオ生成機能に寄与する特徴は何ですか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとシーン、自動AIキャプションジェネレーター、豊富なメディアライブラリなどの機能を通じて、包括的なエンドツーエンドビデオ生成を提供します。これにより、ユーザーは効率的にビデオプロジェクトを最初から最後まで作成できます。
HeyGenは高度なAIアバターと音声オプションを提供していますか？
はい、HeyGenは洗練されたAIアバターと強力なAIボイスアクターテクノロジーを組み合わせて、リアルなプレゼンテーションを提供します。これにより、ビデオコンテンツにプロフェッショナルで自然なナレーションが加わり、視聴者のエンゲージメントが向上します。