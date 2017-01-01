小規模ビジネスオーナーやカスタマーサービスマネージャーをターゲットにした45秒の魅力的な短編動画を作成し、HeyGenがどのようにサポートワークフローを変革できるかを紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、フレンドリーなAIアバターが企業的でありながら親しみやすい背景の中でソリューションを提示し、明確で簡潔なナレーションを添えます。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、一貫した高品質のサポート自動化ビデオ生成コンテンツを簡単に作成できることを強調します。

ビデオを生成