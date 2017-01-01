サポート自動化ビデオジェネレーター: 高速AIカスタマーサポート
プロフェッショナルなAIアバターでお客様を引き付け、一貫したパーソナライズされたサポートを大規模に提供します。
顔を出さずに受動的な収入を得ようとするコンテンツクリエイターやデジタルマーケターを対象にした60秒の魅力的な動画を作成します。この動画は、ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用して、魅力的な顔なし動画コンテンツの作成方法を示します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを強調し、TikTokやYouTubeなどのプラットフォーム向けにバイラルショートを迅速に制作する方法を紹介します。
マーケティングプロフェッショナルやソーシャルメディアマネージャーを対象にした30秒の活気ある動画を制作し、インパクトのあるソーシャルコンテンツを迅速に作成する必要があります。ビジュアルデザインはテンポが速く、明るい色とクイックトランジションを取り入れ、キャッチーでモダンな音楽とエネルギッシュなボイスオーバーをセットにします。HeyGenのカスタムプロンプトビデオ作成能力と、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比リサイズとエクスポート機能を活用し、最小限の労力で最大のリーチを実現する最先端のAIビデオツールを強調します。
オンライン教育者、企業トレーナー、eラーニング開発者向けに、複雑なトピックを簡素化するための50秒の情報動画をデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で指導的かつプロフェッショナルであり、権威あるが落ち着いたボイスオーバーと教育用テンプレートを使用して情報を効果的に提示します。HeyGenのAIビデオ作成プラットフォームが、イメージからビデオへの変換を含むアイデアをシームレスに魅力的なレッスンに変える方法を、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを通じて示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユニークなビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、テキストスクリプトを魅力的なビデオに変換するための高度なAIアバターと自然なボイスオーバーを使用して、ユニークなビデオを迅速に高品質で制作することを可能にします。
HeyGenは私のビデオプロジェクトにクリエイティブなコントロールを提供しますか？
もちろんです！HeyGenは、カスタマイズ可能なAIテンプレート、ブランディングオプション、独自のメディアをアップロードする機能を提供し、特定のビジョンやメッセージに合わせてビデオを簡単に編集できます。
HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けの顔なしビデオを制作できますか？
はい、HeyGenはYouTube Shorts、TikTok、Instagram Reelsに最適な顔なしビデオを生成するための理想的なAIビデオ作成プラットフォームです。多様なAIボイスと魅力的なビジュアルを使用して、コンテンツ作成を簡単に自動化できます。
HeyGenはどのようなAIビデオ編集ツールを提供していますか？
HeyGenは、テキスト-to-ビデオ機能、ボイスクローン、AIサウンドエフェクトを含む包括的なAIビデオ編集ツールを提供し、ビデオコンテンツのシームレスな作成と洗練を可能にします。