新入社員や外部関係者を対象に、製品が原材料から最終納品までのグローバルサプライチェーンを通る複雑な旅を鮮やかに描写する1分間の説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルは現代的でインフォグラフィックを駆使し、アニメーション化されたグラフィックと画面上のテキストがプロフェッショナルなAIプレゼンターのナレーションと同期するようにし、HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用して、詳細な説明を魅力的な物語にシームレスに変換します。

