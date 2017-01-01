プロセス説明を明確にするためのサプライチェーンビデオメーカー

リアルなAIアバターを使用したプロフェッショナルなeラーニングビデオで、プロセスの視覚化と内部コミュニケーションを強化します。

新入社員や外部関係者を対象に、製品が原材料から最終納品までのグローバルサプライチェーンを通る複雑な旅を鮮やかに描写する1分間の説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルは現代的でインフォグラフィックを駆使し、アニメーション化されたグラフィックと画面上のテキストがプロフェッショナルなAIプレゼンターのナレーションと同期するようにし、HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用して、詳細な説明を魅力的な物語にシームレスに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
倉庫管理者や運用スタッフを対象に、倉庫の最適化と在庫管理のベストプラクティスを紹介する1分30秒の内部コミュニケーション動画を開発してください。ビジュアルアプローチは、倉庫運営の実際の映像とAIアバターによる洞察に満ちた説明を組み合わせ、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚素材を提供し、すべての対話に自動字幕/キャプションを付けて明確さを確保します。
サンプルプロンプト2
高度なサプライチェーンモジュールに従事する技術スタッフ向けに、物流のボトルネックをトラブルシューティングするシミュレーションシナリオを提示する2分間のeラーニング動画を制作してください。スタイルは非常に魅力的でインタラクティブであり、HeyGenのテンプレートとシーンを利用してダイナミックなトランジションと視覚的な補助を提供し、AIアバターが視聴者をステップバイステップで解決策に導き、没入型のトレーニング体験を作り出します。
サンプルプロンプト3
リーダーシップと主要なパートナー向けに、グローバルサプライチェーン内の最近の重要な変更と影響を要約する45秒のビデオアップデートを作成してください。HeyGenを多用途なサプライチェーンビデオメーカーとして使用し、このビデオはプロフェッショナルでニュース放送の美学を採用し、明確で権威あるAIプレゼンターが重要な洞察と予測を提供し、最終出力をさまざまなプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サプライチェーンビデオメーカーの仕組み

魅力的なAI駆動のビデオでサプライチェーンのコミュニケーションとトレーニングを効率化し、複雑なプロセスを理解しやすくします。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
トレーニングスクリプトを作成または貼り付けてください。強力なスクリプトからのテキストを動画に変換する機能で、コンテンツを瞬時にビジュアルストーリーに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なライブラリから魅力的なAIアバターを選び、メッセージを明確に伝えます。これらのAIアバターは、あなたのパーソナライズされたAIプレゼンターとして機能します。
3
Step 3
ビジュアルを追加してカスタマイズ
広範なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、プロセスの視覚化を明確にする魅力的なビジュアルを追加します。関連するグラフィックで説明動画を強化します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
自動字幕/キャプション付きの最終的なサプライチェーントレーニングビデオを生成します。これらのプロフェッショナルなビデオはeラーニングに最適です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部サプライチェーンコミュニケーションを効率化

内部チーム向けに魅力的なビデオアップデートと説明動画を迅速に作成し、プロセスのコミュニケーションを明確かつ一貫性のあるものにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてサプライチェーントレーニングビデオの作成を効率化できますか？

HeyGenは高度なサプライチェーンビデオメーカーとして、トレーニングスクリプトをプロフェッショナルなeラーニングビデオに変換することができます。リアルなAIアバターとスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を使用して、チームのための魅力的なコンテンツの制作を簡素化します。

HeyGenは詳細なサプライチェーンプロセスの視覚化にどのような高度なAIツールを提供していますか？

HeyGenは、AIプレゼンターやカスタマイズ可能なAIアバターを含む強力なAIツールを提供し、複雑なサプライチェーンオペレーションのプロセス視覚化を強化します。これにより、サプライチェーンの専門家が簡単に理解できる明確な説明動画を作成できます。

HeyGenはサプライチェーンの更新に関する効果的な内部コミュニケーションをどのようにサポートしますか？

HeyGenは内部コミュニケーションを改善するための優れたAIビデオエージェントであり、自動字幕/キャプションや包括的なメディアライブラリのサポートなどの機能を提供します。これらの機能により、内部コミュニケーションビデオがさまざまな内部チャネルでアクセス可能で影響力のあるものになります。

HeyGenは倉庫の最適化と効率改善のためのビデオ制作を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは倉庫の最適化戦略を示すための強力なサプライチェーンプロセスビデオメーカーです。柔軟なテンプレートとシーン、ブランド管理を活用して、効率改善を強調するインパクトのあるビデオを迅速に作成できます。