サプライチェーントレーニングビデオメーカーソリューション
直感的なテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルで魅力的なサプライチェーントレーニングビデオを作成し、時間を節約しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業トレーナーやL&Dスペシャリスト向けに設計された90秒の指導ビデオを想像し、多様なチームに響くサプライチェーントレーニングビデオの作成方法を示します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで励みになるもので、仮想の運用環境でリアルなAIアバターが相互作用する様子を紹介し、親しみやすく明瞭な声でナレーションします。これにより、HeyGenのAIアバターを通じて達成可能なシームレスな統合と一貫したブランディングを強調します。
プロジェクトマネージャーやオペレーションリーダーを対象にした2分間のコンプライアンス更新ビデオを作成し、サプライチェーン内のグローバル物流に影響を与える新しい規制変更を説明します。ビジュアルスタイルは情報に基づいたデータ駆動型で、クリーンなグラフィックと控えめなバックグラウンドミュージックを使用して集中力を維持し、正確なボイスオーバー生成機能が重要な情報の正確で理解しやすい伝達を保証します。
マーケティングチームやコンテンツクリエイター向けに45秒の内部コミュニケーションビデオを制作し、サプライチェーン管理システムの重要な更新を発表します。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に豊かで、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの高品質で関連性のあるストックメディアを組み込み、エネルギッシュなナレーションを加え、内部の利害関係者向けにプロフェッショナル品質のビデオを迅速かつ効率的に作成する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAIビデオプラットフォームはトレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオプラットフォームを利用して、ビデオ作成プロセス全体を簡素化します。強力なテキスト-to-ビデオジェネレーターとリアルなAIアバターを使用することで、広範な制作経験がなくても、スクリプトを魅力的なトレーニングビデオに迅速に変換できます。
HeyGenで作成したトレーニングコンテンツを既存のLMSに統合できますか？
はい、HeyGenは強力なLMS統合機能を備えています。SCORMエクスポート互換性を持つプロフェッショナル品質のビデオをエクスポートし、学習管理システム内でのシームレスな展開と追跡を可能にし、効果的なトレーニングプログラムを実現します。
トレーニング資料のブランディングに関する技術的なカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと直感的なドラッグ＆ドロップ編集機能を通じて、広範な技術的カスタマイズを提供します。これにより、強力なブランドコントロールを適用し、特定のロゴや色を組み込み、すべてのトレーニングビデオで一貫したブランドコンテンツを維持できます。
HeyGenはグローバルな労働力向けのローカライズされたトレーニングビデオの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenのAIビデオソリューションには、多様なオーディエンスにリーチするための包括的なローカリゼーション機能が含まれています。AI音声俳優が複数の言語でのボイスオーバーを生成でき、自動的に字幕/キャプションを生成することで、トレーニングビデオをグローバルにアクセス可能で影響力のあるものにします。