AIアバターによる魅力的な配信で、メディアワークフローを自動化し、直感的なオンラインビデオメーカーを使用して更新作成を合理化します。

既存のサプライチェーンパートナーと主要なステークホルダー向けに、最近の運用上のマイルストーンを詳細に説明する45秒のプロフェッショナルなアップデートビデオを作成します。HeyGenの一貫したAIアバターを使用して統一されたメッセージを伝え、視覚と音声のスタイルは簡潔で情報豊かにし、サプライチェーン管理における重要な進展を明確で魅力的なナレーションで強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
内部チームと新しいパートナー候補を対象にした60秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発し、メディアワークフローを自動化する新しいイニシアチブを発表します。このビデオには、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確な視覚的補助が含まれ、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトからビデオコンテンツを生成し、これらの効率性の利点を効果的に促進します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームと営業リーダーシップを対象にした30秒の活気あるビデオを制作し、成功した顧客エンゲージメントとブランド認知戦略を紹介します。ビデオはインスピレーションを与えるフレンドリーなトーンで、エネルギッシュなビジュアルを持ち、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、影響力のある結果を強調する魅力的なビデオコンテンツを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
デジタルメディアサプライチェーン内のメディアワークフローを合理化する新しいプロセスを説明する75秒のクリーンで説明的なビデオを、オペレーションチームとコンテンツクリエイター向けに作成します。視覚と音声のスタイルは落ち着いて権威あるもので、アニメーショングラフィックスを組み込み、HeyGenの自動字幕/キャプション機能を通じてアクセシビリティを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サプライチェーンパートナー向けアップデートビデオメーカーの仕組み

サプライチェーンパートナー向けにプロフェッショナルなビデオアップデートを簡単に作成し、コミュニケーションを強化し、魅力的なコンテンツで全員に情報を提供します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
サプライチェーンのアップデートテキストを入力することから始めます。当プラットフォームのAI統合により、スクリプトをダイナミックなビデオに簡単に変換できます。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択
多様なAIアバターとプロフェッショナルなテンプレートから選択します。ブランドに合わせてシーンをカスタマイズし、パーソナライズされたビデオ体験を確保します。
3
Step 3
ブランディングとメディアで強化
会社のロゴやカラーなどのブランディングコントロールを組み込み、包括的なメディアライブラリから関連するストックメディアを追加します。
4
Step 4
アップデートをエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを利用して、あらゆるプラットフォームに対応するビデオを準備し、サプライチェーン管理のコミュニケーションを合理化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

パートナー向けの影響力のあるビデオアップデートを迅速に作成

重要なサプライチェーンのアップデートをパートナーに効率的に伝えるために、魅力的なビデオコンテンツとクリップを迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして高品質なビデオコンテンツの作成を効率化しますか？

HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキストからビデオへの機能を含む強力なAI統合を利用した高度なオンラインビデオメーカーです。これにより、マーケティングから内部コミュニケーションまで、さまざまなニーズに合わせてプロフェッショナルなビデオコンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenはビデオマーケティングの取り組みや顧客エンゲージメントの向上に役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的なビデオマーケティング資料を簡単に作成し、ブランド認知度と顧客エンゲージメントを向上させる力を企業に提供します。カスタマイズ可能なテンプレート、ブランド管理、ナレーション生成などの機能により、ビデオコンテンツが影響力を持ち、ブランドに合ったものになります。

HeyGenはメディアワークフローを自動化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、強力なメディアライブラリ、アスペクト比のリサイズ、簡単な字幕生成などのツールを提供することで、メディアワークフローを自動化するように設計されています。これらの機能は、クリエイティブアセットのワークフローを最適化し、広範な手作業を必要とせずに多様なビデオコンテンツの効率的な制作を保証します。

HeyGenはサプライチェーンパートナー向けのアップデートビデオや従業員トレーニングの作成に適していますか？

はい、HeyGenはサプライチェーンパートナー向けのアップデートビデオメーカーとして理想的であり、テキストからビデオを使用して情報豊富なアップデートを迅速に作成できます。また、内部コミュニケーションにも優れており、企業が従業員に対して魅力的で理解しやすいビデオコンテンツを通じてトレーニングやオンボーディングを提供するのに役立ちます。