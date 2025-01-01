サプライチェーン紹介ビデオメーカー：複雑な概念を簡素化

HeyGenのテキストからビデオ生成ツールを使用して、スクリプトからプロフェッショナルなサプライチェーン紹介ビデオを即座に生成します。

サンプルプロンプト1
ビジネスリーダーや技術志向のマーケター向けに、テクノロジーと「AI駆動ツール」が現代の物流に与える影響を示す60秒の「サプライチェーン概要ビデオ」を開発してください。テンポの速いビジュアルスタイルで、クイックカット、モーショングラフィックス、アップビートなサウンドトラックを使用し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用してコンテンツ作成プロセスを効率化します。
サンプルプロンプト2
一般消費者や製品の起源に興味を持つ社内営業チーム向けに、製品がサプライチェーンを通じてたどる典型的な旅を紹介する30秒の魅力的なビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは明るくアクセスしやすく、アニメーショングラフィックスとHeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用した明確で簡潔なナレーションを特徴とし、真に「魅力的なビデオ」を作成します。
サンプルプロンプト3
マーケターや広報担当者向けに、グローバルなリーチとレジリエントなサプライチェーンの重要性を強調する90秒のプロモーションビデオを制作してください。「一貫したブランドコンテンツ」を作成することを目指し、ビジュアルの美学は映画的で壮大なもので、世界地図や多様なイメージを取り入れ、感動的な音楽スコアで補完します。HeyGenの機能を使用して「字幕/キャプション」を追加し、より広い「多言語」オーディエンスに向けて広くアクセス可能にします。
step preview
step preview
step preview
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サプライチェーン紹介ビデオメーカーの使い方

HeyGenの直感的なAI駆動ツールを使用して、プロフェッショナルで魅力的なサプライチェーン概要ビデオを簡単に作成し、複雑な物流をあらゆるオーディエンスに簡素化します。

Step 1
スタートポイントを選択
HeyGenのAI駆動ビデオテンプレートから選択するか、スクリプトを直接テキストからビデオ生成ツールに入力して、サプライチェーンの物語を迅速に開始します。
Step 2
AIアバターとメディアを追加
リアルなAIアバターを取り入れ、メディアライブラリや自身のアップロードから関連するビジュアルを追加して、物語をパーソナライズします。
Step 3
音声とブランドを洗練
ボイスオーバー生成機能を利用して明確なナレーションを追加し、ブランドのユニークなロゴと色を適用して一貫したブランドコンテンツを作成します。
Step 4
生成と配信
アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用してビデオを最終化し、ソーシャルメディアプラットフォームや社内プレゼンテーションでシームレスに共有できるように準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けの迅速なサプライチェーン概要を制作

ソーシャルメディアプラットフォーム向けに短くてインパクトのあるサプライチェーン紹介ビデオを迅速に生成し、複雑な概念をより広いオーディエンスに簡素化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なサプライチェーン紹介ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAI駆動のビデオテンプレートと直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、魅力的なサプライチェーン紹介ビデオの作成を簡素化します。複雑な物流戦略を簡単に説明でき、ビジネスリーダーにとって理想的なサプライチェーン紹介ビデオメーカーです。

HeyGenはプロフェッショナルな紹介ビデオにAIアバターを利用していますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターとテキストからビデオ生成機能を使用して、プロフェッショナルな紹介ビデオを作成する力をユーザーに提供します。このAI駆動ツールは、複数の言語でのダイナミックなアニメーションとボイスオーバーを可能にし、一貫したブランドコンテンツを強化します。

HeyGenが効果的なアニメーションビジネスビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターにより、効果的なアニメーションビジネスビデオメーカーとして際立っています。このプラットフォームは、マーケターやビジネスリーダーが製品の発売から社内コミュニケーションまで、魅力的なビデオのコンテンツ作成を効率化することを可能にします。

HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けに一貫したブランドコンテンツの作成を支援できますか？

はい、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートにブランド資産を簡単に統合することで、一貫したブランドコンテンツの作成を支援するように設計されています。ビデオは、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有できるように、アスペクト比のリサイズで最適化およびエクスポートできます。