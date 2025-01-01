サプライチェーンイントロビデオジェネレーター: 魅力的なコンテンツを迅速に作成
リアルなAIアバターで魅力的な企業研修ビデオを簡単に生成し、物流を改善します。
HRマネージャーとL&Dスペシャリストを対象にした60秒の企業研修ビデオをデザインし、革新的なデジタルツールを用いて従業員のオンボーディングプロセスを改善します。ビデオはクリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、視聴者をスムーズなトレーニングの利点に導く親しみやすく明確なナレーションを特徴とします。HeyGenのリアルなAIアバターを統合して主要な情報を提示し、ライブ俳優を必要とせずに「企業研修ビデオ」を魅力的で一貫したプレゼンテーションにします。
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターを対象にした30秒のエネルギッシュなYouTubeイントロビデオを制作し、新しいサービスや製品を紹介します。ビジュアルの美学は現代的で視覚的に魅力的であり、クイックカットと鮮やかな色を使用し、自信に満ちたエキサイティングな声で補完されます。HeyGenの強力なボイスオーバー生成を使用して、プロフェッショナルで魅力的なオーディオトラックを作成し、シンプルな「ビデオテンプレート」を記憶に残る「YouTubeイントロメーカー」作品に変えます。
製品マネージャーとカスタマーサポートチーム向けに、ソフトウェアアップデートの新機能を詳述した90秒の包括的な製品トレーニングビデオを開発します。ビデオのスタイルは明確で指導的であり、プロフェッショナルなグラフィックスと理解しやすい説明を特徴とし、技術的な概念を解明します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細なドキュメントを魅力的な「トレーニングビデオジェネレーター」作品に効率的に変換し、複雑な「製品トレーニングビデオ」をアクセスしやすく、理解しやすくします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
