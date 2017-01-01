小規模ビジネスオーナーや物流マネージャー向けに、現代のサプライチェーン管理における一般的なボトルネックと、早期発見がどのようにコストのかかる遅延を防ぐかを紹介する60秒の魅力的な説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、アニメーション化された図やプロフェッショナルな画面上のテキストを特徴とし、エネルギッシュで明瞭なナレーションを添えてください。HeyGenのAIアバターを利用して情報を提示し、音声生成機能を活用して洗練された音声トラックを作成してください。

