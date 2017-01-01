サプライチェーン説明生成ツールで簡単なビジュアライゼーション
複雑なプロセスのビジュアライゼーションを簡素化。スクリプトからのテキスト動画機能を使用して、魅力的な説明動画を簡単に生成します。
マーケティングチームや営業プロフェッショナルを対象に、複雑な業務の物語を簡素化する「サプライチェーン説明生成ツール」の力を示す45秒の簡潔な動画を開発してください。この動画は、ダイナミックで活気あるインフォグラフィックスタイルのビジュアルアプローチを採用し、アップビートな背景音楽と正確なナレーションを組み合わせてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用して制作を効率化し、プロフェッショナルな外観を持つ多様なテンプレートとシーンを探求してください。
新入社員や製品の旅に興味を持つ個人向けに、原材料から消費者までの「サプライチェーンの可視化」に焦点を当てた30秒の魅力的な教育クリップを制作してください。美的感覚は魅力的で物語性を重視し、フレンドリーなAIアバターが穏やかで控えめな音楽を背景に各ステップを案内します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な例を強化し、AIアバターを活用して一貫したブランドプレゼンスを確保してください。
物流会社の企業トレーナーや人事部門を対象に、「AI駆動ツール」を使用して効果的な「eラーニング動画」やトレーニングシミュレーションを作成する利点を詳述する75秒のプロフェッショナルな動画を生成してください。プレゼンテーションスタイルは権威あるがアクセスしやすいもので、明確な画面上のテキストハイライトと明瞭な声を特徴とします。HeyGenの字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを確保し、テンプレートとシーンを探求して構造化された情報豊かなプレゼンテーションを構築してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにサプライチェーン説明動画の作成を支援しますか？
HeyGenは高度なサプライチェーン説明生成ツールとして機能し、ユーザーが複雑なプロセスを簡単にビジュアライズできるようにします。AI駆動ツールを使用して、AIアバターやカスタマイズ可能なテンプレートを活用し、サプライチェーン管理の概念を簡素化した魅力的な説明動画を作成できます。
HeyGenのAI動画生成の主な機能は何ですか？
HeyGenはエンドツーエンドのAI動画生成を提供し、スクリプトをリアルなAIアバターと多様な音声生成を備えた魅力的な動画に変換します。直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースにより、洗練された動画制作が可能になります。
HeyGenで作成した説明動画をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは説明動画の広範なカスタマイズオプションを提供します。さまざまなテンプレートやシーンを利用し、ロゴや色などのブランディングコントロールを組み込み、独自のメディアを統合してパーソナライズされたタッチを加えることができます。
HeyGenはeラーニング動画の字幕などのアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはeラーニング動画やトレーニングシミュレーションを含む動画コンテンツの高いアクセシビリティを確保します。プラットフォームは自動的に字幕/キャプションを生成し、より広い視聴者の理解とエンゲージメントを向上させます。