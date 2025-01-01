サプライヤーレポートビデオメーカー：インパクトのあるレポートを作成

高度なスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、プロフェッショナルなサプライヤーレポートビデオを簡単に生成します。

調達マネージャーやサプライチェーンアナリスト向けに、プロフェッショナルでデータ駆動型のビジュアルスタイルと明確で自信に満ちたナレーションを使用して、四半期ごとのサプライヤーパフォーマンスのハイライトを提示し、改善点を特定するための簡潔な60秒のサプライヤーレポートビデオを作成します。HeyGenのAIアバターとナレーション生成機能を活用して、洗練されたインパクトのあるプレゼンテーションを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいチームメンバーや外部の利害関係者を対象に、新しいサプライヤーパートナーシップイニシアチブに迅速にオンボードするための45秒の説明ビデオを開発します。このビデオは、モダンでアップビートなビジュアルとオーディオスタイルを採用し、HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して複雑な情報を簡素化して効率的に作成できます。
サンプルプロンプト2
忙しいリーダーシップチームを対象にした30秒のレポートビデオメーカーのエグゼクティブサマリーを設計し、年次サプライヤーサステナビリティレポートからの重要な発見を強調するために、視覚的に豊かでインパクトのある内容にします。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを提供し、明確な字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
内部チームや営業担当者向けに、重要なサプライヤーからの製品コンポーネントの重要な更新を説明する50秒の直接的なビデオを制作します。このAIビデオメーカーの制作は、プロフェッショナルで知識共有のビジュアルとオーディオスタイルを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオとナレーション生成を使用して情報を効果的かつ効率的に伝えることができます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

サプライヤーレポートビデオメーカーの使い方

複雑なサプライヤーレポートをAIで魅力的でプロフェッショナルなビデオに変換します。データプレゼンテーションを向上させ、洞察を明確に伝えます。

1
Step 1
レポートスクリプトを作成
レポートの主要情報を貼り付けることから始めます。強力なテキストビデオエンジンがスクリプトを迅速に構造化されたビデオアウトラインに変換します。
2
Step 2
ビジュアルプレゼンターを選択
プロフェッショナルな顔でレポートを向上させます。多様なAIアバターから選択し、人間味のあるタッチで主要な発見を提示します。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
サプライヤーレポートビデオが企業イメージに完全に一致するようにします。ブランディングコントロールを使用して、ロゴ、ブランドカラー、フォントを簡単に組み込みます。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
レポートビデオが完成し洗練されたら、さまざまなアスペクト比で最終的な高品質ビデオを簡単にエクスポートし、共有やプレゼンテーションの準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

サプライヤーパフォーマンスの成功を強調

サプライヤー関係からの成果とパフォーマンスのハイライトを視覚的に提示し、レポートをより魅力的でインパクトのあるものにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なレポートビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオメーカー機能を使用してプロフェッショナルなレポートビデオを作成するプロセスを簡素化します。私たちのプラットフォームを使用すると、テキストをリアルなAIアバターとカスタムブランディングコントロールを備えた動的な説明ビデオコンテンツに変換できます。

HeyGenはどのようなAIビデオメーカー機能を提供していますか？

HeyGenは包括的なAIビデオメーカーのスタジオを提供し、ユーザーがリアルなAIアバターと多様なナレーション生成オプションを使用してテキストから高品質の企業ビデオを生成できるようにします。私たちのメディアライブラリからプロフェッショナルなテンプレートを使用してすぐに作成を開始できます。

HeyGenビデオ内でブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタムロゴやカラースキームを含む強力なブランディングコントロールを提供し、企業のアイデンティティに完全に一致するビジネスビデオメーカーコンテンツを維持することができます。

HeyGenはビデオコンテンツの自動字幕とキャプションをサポートしていますか？

はい、HeyGenはすべてのビデオに自動的に字幕とキャプションを生成し、アクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させます。この統合機能は、洗練されたビデオマーケティングプラットフォームコンテンツを作成するためのビデオエディターワークフローを簡素化します。