今月のサプライヤービデオメーカー：認識を効率化
多様なテンプレートとシーンを活用して、AIビデオメーカーでプロフェッショナルな認識ビデオを簡単に作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーをターゲットにした30秒のダイナミックなマーケティングビデオを開発し、新製品の主な利点を示してください。ビジュアルスタイルは、クリーンな美学とエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを取り入れた魅力的でモダンなものであるべきで、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用して、効果的な物語を効率的に作り上げ、キャンペーンのクリエイティブなビデオコパイロットとして機能します。
業界の専門家や社内トレーニング部門向けに、複雑な新しい会社の方針やプロセスを説明する60秒のプロフェッショナルビデオを制作してください。ビデオは、洗練された権威ある教育的なビジュアルスタイルで、明確なビジュアルと自信に満ちた明瞭な声を持ち、HeyGenの字幕/キャプションと広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ビデオ制作の取り組みで明確さとプロフェッショナルなプレゼンテーションを確保します。
社内の従業員や人事部門向けに、チームの最近の成果や個人のマイルストーンを祝うための30秒のインスパイアリングな認識ビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、すべての視聴者にメッセージが伝わるようにし、貴重なビデオメーカーのツールであることを証明する、親しみやすくパーソナライズされたビジュアルスタイルと柔らかく励ましのトーンを採用するべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネス向けの魅力的なブランドビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、クリエイティブなビデオコパイロットとして、プロフェッショナルな結果をもたらすビデオ作成を簡単にします。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、マーケティングや認識のための高品質なブランドビデオを制作し、ブランドの独自のスタイルを維持できます。
HeyGenが高度なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、高度なAIアバターとインテリジェントなボイスオーバー生成を使用して、テキストを魅力的なビデオに変換する高度なAIビデオメーカーです。この強力なAIビデオアシスタントは、ビデオ作成プロセス全体を効率化し、プロフェッショナルなAIビデオを誰でも利用できるようにします。
HeyGenはスクリプトからのテキストビデオ作成をどのように支援しますか？
HeyGenを使用すると、スクリプトを提供するだけで高品質なビデオを簡単に作成できます。当プラットフォームは、最先端のAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ技術を活用して、自然な音声のボイスオーバーと統合された字幕を備えたコンテンツをアニメーション化します。
HeyGenは認識ビデオや社内コミュニケーションに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、"今月のサプライヤー"のハイライトなどの認識ビデオや、その他の重要な社内コミュニケーションに最適な多用途ビデオメーカーです。包括的なブランディングコントロールと直感的なビデオ作成ツールにより、さまざまな用途に合わせたインパクトのあるコンテンツを簡単に制作できます。