魅力的なリキャップのためのベストサミットレポートビデオメーカー

プロフェッショナルなサミットリキャップビデオを迅速に制作します。テキストからビデオへの変換機能が、印象的で魅力的なレポートの制作ワークフローを効率化します。

過去の参加者や将来の見込み客向けに、最近のサミットのハイライトを紹介する45秒の魅力的なイベントリキャップビデオを作成してください。エネルギッシュなビジュアルスタイルとダイナミックなカット、アップビートなサウンドトラックを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用してインスピレーションを与えるナレーションを作成し、メディアライブラリ/ストックサポートを統合して体験を再現します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
C-suiteの経営幹部や投資家向けに、60秒のサミットレポートビデオメーカーのプレゼンテーションを作成することを想像してください。このAI作成ビデオは、企業的でデータ駆動型のビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルなAIアバターを使用して重要な洞察を伝え、すべての詳細が観客に吸収されるように明確な字幕を提供します。
サンプルプロンプト2
新しい登録者を引き付けることを目的とした30秒の活気あるマーケティングビデオをデザインしてください。このプロモーションコンテンツは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用してモダンな美学を確立し、プロモーションスクリプトをテキストからビデオに変換する機能を使用して、見込み参加者を引き付ける高速で魅力的なスタイルに変えます。
サンプルプロンプト3
最近のリーダーシップサミットからの3つの主要なポイントを要約する50秒の説明ビデオを開発してください。このビデオは、親しみやすくアプローチしやすいビジュアルスタイルを特徴とし、テキストからビデオへの変換を使用して重要なポイントをアニメーション化し、AIアバターが知識豊富なガイドとして複雑な情報を簡単に消化できるアニメーションビデオに効果的に簡略化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サミットレポートビデオメーカーの使い方

AIを活用してインパクトのあるサミットレポートビデオを迅速に作成し、重要な洞察を視覚的に魅力的な要約に変換します。

1
Step 1
レポートスクリプトを作成
サミットレポートのテキストまたはスクリプトをHeyGenに貼り付けて開始します。当プラットフォームは、このコンテンツをテキストからビデオへの変換に使用し、ビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
ビデオテンプレートを選択
さまざまなレポートスタイルに適したプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択します。これらの事前デザインされたレイアウトは、テンプレートとシーンを使用してサミットリキャップの迅速な出発点を提供します。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を追加
スクリプトから直接ボイスオーバー生成を利用してレポートを生き生きとさせます。正確な字幕を簡単に追加し、メッセージがすべての視聴者に明確でアクセス可能であることを保証します。
4
Step 4
AI作成ビデオをエクスポート
サミットレポートビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して希望の形式とアスペクト比でエクスポートします。AI作成ビデオを共有して、イベントのハイライトと洞察を効果的に伝えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

サミットレポート内の成功を強調

ダイナミックなAIビデオを使用して、サミットレポートに掲載された主要な顧客成功事例や成果を効果的に提示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なイベントリキャップビデオやサミットレポートビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、イベントのハイライトをプロフェッショナルで魅力的なビデオコンテンツに迅速に変換する力を提供します。直感的なプラットフォームを利用し、AIアバターとシーンベースのエディターを使用して、観客の注意を引く魅力的なイベントリキャップビデオや包括的なレポートビデオを作成します。

HeyGenのプラットフォームを使用してどのようなAI作成ビデオを生成できますか？

HeyGenを使用すると、説明ビデオからマーケティングビデオまで、さまざまなAI作成ビデオを生成できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIビデオアシスタントがリアルなボイスオーバーと字幕を備えたダイナミックなコンテンツを作成します。

HeyGenはビデオ制作プロセスを迅速化するためのビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはビデオ制作を加速するための幅広いプロフェッショナルなビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは、アニメーションビデオ、マーケティングキャンペーン、または内部コミュニケーションの生成に最適で、最小限の労力で洗練された外観を保証します。

HeyGenはビデオプロジェクトのスクリプト開発とチームコラボレーションを支援しますか？

HeyGenは、スクリプトの統合やチームコラボレーション機能を含むビデオ作成ワークフロー全体を簡素化します。スクリプトを簡単にインポートし、豊富なストック映像ライブラリから選択し、チームと協力して高品質なビデオを効率的に制作できます。