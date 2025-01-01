サミットプロモビデオメーカー: 魅力的なイベントビデオを作成

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、サミットやバーチャルイベントのためのプロフェッショナルなプロモビデオを効率的に制作します。

マーケティング専門家や潜在的な参加者をターゲットにした、革新と未来のトレンドを紹介する45秒のダイナミックなマーケティングビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されていて先進的であり、未来的なグラフィックとプロフェッショナルでエネルギッシュなナレーションを特徴としています。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、重要なメッセージを魅力的なビジュアルにシームレスに変換してください。

サンプルプロンプト1
業界の専門家向けに設計された30秒の魅力的なイベントプロモビデオを作成し、バーチャルカンファレンスのユニークな価値とスピーカーを強調してください。美学は現代的で情報豊かであり、明るい色、クリーンなアニメーション、そして高揚感のあるバックグラウンドトラックを備えています。HeyGenのAIアバターを活用して、重要な情報を親しみやすく魅力的な方法で提示してください。
サンプルプロンプト2
スポンサーシップや展示に興味のある企業を対象にした60秒の意欲的なサミットプロモーションビデオを制作し、カスタムブランディングとネットワーキングの機会を強調してください。シネマティックなトランジションと説得力のある権威あるナレーションを備えた高品質なビジュアルスタイルを想像してください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、迅速に洗練されたプロフェッショナルな外観を確立してください。
サンプルプロンプト3
最近終了したビジネスサミットのベストモーメントとテスティモニアルを捉えた20秒の活気あるハイライトリールをデザインし、過去の参加者と将来の登録者をターゲットにしてください。ビデオはテンポが速く祝祭的であり、アップビートな音楽とクイックカットを備えており、プラットフォーム全体での共有に最適です。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなソーシャルメディアフィードに最適化されたビデオを作成してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サミットプロモビデオの作成方法

HeyGenのAI機能を活用してプロフェッショナルなサミットプロモビデオを簡単に作成し、イベントを際立たせて参加者を引き付けます。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
サミットのテーマに完璧にマッチする「プロモビデオテンプレート」から選択して始めましょう。「テンプレートとシーン」はプロジェクトのプロフェッショナルな基盤を提供します。
2
Step 2
カスタムブランディングを追加
サミットの「カスタムブランディング」を統合してビデオをパーソナライズします。ロゴを簡単にアップロードし、ブランドカラーを選択し、特定のフォントを適用するための直感的な「ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）」を使用します。
3
Step 3
ダイナミックなナレーションを生成
プロフェッショナルなオーディオでメッセージを強化します。高度な「ナレーション生成」を使用して、ビデオに説得力のあるナレーションを追加し、「プロモビデオメーカー」でサミットの詳細を明確に伝えます。
4
Step 4
エクスポートして広く共有
完成したビデオをさまざまなプラットフォーム向けに準備します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、「ソーシャルメディア」などのチャネル向けに「マーケティングビデオ」を最適化し、サミットの最大のリーチを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

サミットの学習価値を強調

サミットで提供される貴重なトレーニングセッションや学習機会を強調する魅力的なビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてマーケティングビデオをクリエイティブなアセットで強化できますか？

HeyGenは、豊富なプロモビデオテンプレートと強力なビデオ編集ツールを提供する先進的なプロモビデオメーカーです。これにより、ソーシャルメディア向けの魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成でき、カスタムブランディングオプションを使用して一貫したブランドアイデンティティを維持できます。

HeyGenは効率的なビデオ作成のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、最先端のAIアバターと強力なナレーション生成を活用して、ダイナミックなコンテンツを制作するAIビデオメーカーとして際立っています。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを簡単に変換でき、複雑なビデオ制作をシンプルかつ非常に効率的に行えます。

HeyGenはさまざまなプラットフォームやイベント向けにビデオを最適化するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはアスペクト比のリサイズをサポートしており、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに完璧に合わせたビデオを作成できます。その広範なメディアライブラリは、バーチャルイベント、説明ビデオ、ハイライトリールなど、コンテンツを豊かにする多様なリソースを提供します。

HeyGenはイベントプロモビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なプロモビデオテンプレートとカスタムブランディングコントロールを提供するプレミアイベントプロモビデオメーカーとして、魅力的な発表を迅速に制作できます。魅力的なサミットプロモビデオやハイライトリールを簡単に生成し、イベントが最大限の注目を集めるようにします。