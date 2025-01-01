キャンプ管理者がHeyGenのテキストからビデオへの機能を活用して、日々のサマーキャンプの更新を迅速に生成する方法を示す1分間のチュートリアルビデオを作成してください。この指導コンテンツはキャンプのマーケティングスタッフを対象とし、明確でプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明るく情報豊富なナレーションを採用してください。組み込みのビデオエディターがどのように制作プロセスを簡素化し、スクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変えるかを示してください。

