成功事例ビデオメーカー: 効果的な証言を作成
AI駆動のスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、証言を強力なビジュアルナラティブに変換し、魅力的な結果を得る。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
新しいSaaS機能のための90秒の製品説明ビデオを開発することを想像してみてください。これは、複雑な機能を迅速に理解したいと考えるテックスタートアップやプロダクトマネージャーを対象としています。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、アニメーション化されたUI要素と自信に満ちたプロフェッショナルなAIアバターを使用して、主要な利点を提示します。HeyGenの「AIアバター」を活用して、物理的な撮影を必要とせずに信頼性のある魅力的なプレゼンターを実現し、「AIビデオメーカー」プロセスを効率化します。
効果的なリモートワーク戦略についての2分間の教育用トレーニングモジュールを設計します。これは、企業トレーナーやリモートチームを対象としています。ビデオは明確で情報豊かなビジュアルスタイルを持ち、アクセスしやすい画面上のテキストと落ち着いた権威あるナレーションを備え、すべての重要なポイントが理解されるようにします。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を利用して、アクセシビリティを向上させ学習を強化し、「テキストからビデオ生成」プロセスを効率的にして詳細なコンテンツを作成します。
新しいフィットネスチャレンジのための45秒のダイナミックなプロモーションクリップを制作することを考えてみてください。これは、コンテンツクリエイターやソーシャルメディアインフルエンサーを対象としており、プラットフォームに特化した魅力的なコンテンツが必要です。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで、速いカットとモチベーショナルな音楽を使用し、Instagram Reelのようなプラットフォームでの迅速な消費に最適化されています。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまな「ソーシャルメディア」プラットフォームにビデオを簡単に適応させ、リーチとエンゲージメントを最大化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、リアルな「AIアバター」と「AI音声生成」機能を使用して、テキストを魅力的なビデオに変換することで、ユーザーが「AIビデオメーカー」になることを可能にします。スクリプトを使用してプロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成できるため、プロセスが非常に効率的です。
HeyGenはビデオプロジェクトをカスタマイズするためにどのような技術的コントロールを提供しますか？
HeyGenは、ロゴや色をビデオにシームレスに統合するための強力な「ブランディングコントロール」を提供します。ユーザーはまた、包括的な「ビデオエディター」を使用してメディアを管理し、さまざまなプラットフォームに合わせて「アスペクト比のリサイズ」を適用し、豊富な「メディアライブラリ」を活用してプロジェクトを強化できます。
HeyGenのビデオはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化できますか？
もちろんです。HeyGenは「アスペクト比のリサイズ」などのツールを提供し、「YouTube Shorts」や「Instagram Reel」などのフォーマットに完璧にフィットさせることで、コンテンツが「ソーシャルメディア」対応になることを保証します。これにより、すべてのチャンネルでのシームレスな適応が可能です。
HeyGenは字幕やナレーションなどのプロフェッショナルなビデオ強化ツールを提供していますか？
はい、HeyGenはアクセシビリティのための自動「字幕」や明確なナレーションのための強力な「音声生成」などの高度な機能を統合しています。これらの機能により、複雑な「ビデオ編集ツール」を必要とせずに、洗練された高品質のビデオを作成できます。