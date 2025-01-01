簡単にキャプションを追加できる究極の字幕ビデオツール
HeyGenの高度なキャプション機能を使用して、ビデオに明確で正確な字幕を簡単に追加し、エンゲージメントとアクセシビリティを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
グローバルビジネスやeラーニングプラットフォーム向けに、包括的な字幕ツールの多様性を示す1.5分間の説得力のあるビデオを開発します。ビジュアルプレゼンテーションは洗練され、国際的なテーマを持ち、翻訳されたコンテンツやカスタマイズ可能な字幕スタイルの例を紹介します。HeyGenの字幕/キャプション機能とそのボイスオーバー生成を利用して多言語サポートを提供し、字幕をカスタマイズし、AI吹き替えを提供することで、真にグローバルなコミュニケーションを実現する方法を示します。
ビデオ編集者やソーシャルメディアマネージャーを対象にした45秒間の魅力的なビデオを制作し、オンラインビデオ編集ソフトウェア内でのAI字幕生成の効率向上を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速くモダンで、スクリプトからキャプション付きビデオへのシームレスなワークフローをクイックカットで示します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を強調し、ビデオを簡単に生成し、統合されたビデオキャプションジェネレーターを使用して即座にキャプションを追加する方法を示します。
技術トレーナーやプロダクトマネージャー向けに、字幕ビデオツールの包括的な利点を説明する2分間の詳細なビデオを作成し、明確でアクセスしやすい指導コンテンツを作成します。ビデオは教育的でステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、明確なデモンストレーションと画面上のテキストオーバーレイを特徴とし、正確で情報豊かなナレーションでサポートします。HeyGenのAIアバターを使ってコンテンツを提示し、字幕/キャプション機能を使ってクローズドキャプションを簡単に含め、複雑な情報を多様な視聴者にとって理解しやすくします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAI字幕ジェネレーターはどのようにコンテンツ作成を効率化しますか？
HeyGenは音声を自動的に文字起こしし、正確なキャプションを生成することで、ビデオに字幕を追加するプロセスを簡素化します。このAI駆動の字幕ビデオツールは、アクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを容易に向上させます。
HeyGenで生成されたキャプションの外観をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenではさまざまなフォント、色、動的スタイルを使用して字幕を完全にカスタマイズできます。これにより、ソーシャルメディアビデオに最適な目を引くキャプションを作成し、コンテンツを際立たせることができます。
HeyGenを使用してクローズドキャプション付きのビデオをエクスポートする際のオプションは何ですか？
HeyGenを使用すると、キャプションが焼き付けられたMP4として字幕付きビデオをダウンロードするか、別のSRTファイルをエクスポートできます。この柔軟性により、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームでの使用や、さらなるオンラインビデオ編集の準備が整います。
HeyGenは字幕の翻訳や多言語サポートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenの高度な機能には、125以上の言語への字幕翻訳とAI吹き替えが含まれています。この機能により、グローバルなリーチが拡大し、ビデオがより広範な国際的な視聴者にアクセス可能になります。