SaaSプラットフォームの新しいサブスクリプションモデルを設定する手順を詳細に説明する、90秒のクリスプな指導ビデオを生成してください。プロダクトマネージャーと技術的なオンボーディングスペシャリスト向けに、画面録画とアニメーションオーバーレイを組み合わせたクリーンで正確なビジュアルスタイルを採用し、各アクションを説明する落ち着いた自信のある声を特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、ドキュメントを魅力的なサブスクリプションチュートリアルビデオジェネレーターに迅速に変える方法を強調し、AIアバターを使用して各設定を視聴者に案内します。

