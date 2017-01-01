サブスクリプションチュートリアルビデオジェネレーター：魅力的なガイドを作成

AIアバターを使用してプロフェッショナルなチュートリアルビデオを簡単に作成し、ユーザーの理解とエンゲージメントを向上させます。

SaaSプラットフォームの新しいサブスクリプションモデルを設定する手順を詳細に説明する、90秒のクリスプな指導ビデオを生成してください。プロダクトマネージャーと技術的なオンボーディングスペシャリスト向けに、画面録画とアニメーションオーバーレイを組み合わせたクリーンで正確なビジュアルスタイルを採用し、各アクションを説明する落ち着いた自信のある声を特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、ドキュメントを魅力的なサブスクリプションチュートリアルビデオジェネレーターに迅速に変える方法を強調し、AIアバターを使用して各設定を視聴者に案内します。

サンプルプロンプト1
非技術的なユーザーがスムーズなオンボーディング体験を求めているオンラインサービスの新規加入者向けに、1分間のウェルカムおよび初期設定ガイドをデザインしてください。明るく励みになるビジュアルスタイルを採用し、フレンドリーなAIアバターと高揚感のあるバックグラウンドスコアを使用します。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して制作を効率化し、自動生成された字幕/キャプションで完全なアクセシビリティを確保し、効果的なユーザーガイドにします。
サンプルプロンプト2
AIビデオジェネレーターのAPIの高度な機能を示す1.5分の技術的なウォークスルーを制作し、ソフトウェアエンジニアと技術コンテンツクリエイター向けにカスタマイズします。ビジュアルデザインはクリーンで、鮮明なスクリーンキャプチャとプロフェッショナルで情報豊富なトーンを使用した明確なナレーションを特徴とします。このビデオは、HeyGenのスクリプトからビデオへの機能を効果的に利用して、複雑な技術ドキュメントを魅力的なビジュアルガイドに迅速に変換し、抽象的な概念を説明するための関連メディアライブラリ/ストックサポートを完備しています。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアチャンネル向けに設計された45秒のプロモビデオを構築し、サブスクリプションチュートリアルビデオを迅速に生成およびカスタマイズする方法を示します。このコンテンツは、効率的なコンテンツ再利用戦略を求めるデジタルマーケターや小規模ビジネスオーナーに最適です。ビジュアルとオーディオスタイルは、アップビートで非常に魅力的で、クイックカットとモダンなサウンドトラックを特徴とします。HeyGenのAIアバターを活用して重要なハイライトを提示し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、複雑なチュートリアルをアクセス可能にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サブスクリプションチュートリアルビデオジェネレーターの仕組み

スクリプトをAIアバターと包括的なビデオ作成ツールで魅力的なチュートリアルビデオに簡単に変換し、ドキュメンテーションとオンボーディングをシンプルにします。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、HeyGenにチュートリアルスクリプトを貼り付けます。当プラットフォームはスクリプトからのテキストをビデオに変換する技術を使用して、アニメーションのためのコンテンツを準備し、指導ビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なAIアバターライブラリから画面上のプレゼンターを選びます。これらのAIアバターは、カメラを必要とせずに自然にスクリプトを伝え、ビデオに人間味を加えます。
3
Step 3
音声と強化を追加する
アバターのための自然な音声生成を行い、ライブラリからメディアを簡単に取り入れます。バックグラウンドミュージックや画面上のテキストでビデオを洗練し、メッセージをさらに明確にします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
チュートリアルが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、希望のフォーマットと解像度でダウンロードします。高品質なチュートリアルビデオは、あらゆるプラットフォームでの共有に準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な短編ビデオスニペットとガイドを迅速に作成

長いチュートリアルを短く魅力的なビデオクリップに変換し、簡単に共有し、ユーザーの理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはAIビデオの生成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトを直接魅力的なビデオに変換する高度なAIビデオジェネレーター技術を使用して、複雑な技術プロセスを簡素化します。その強力なプラットフォームは、AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、効率的にコンテンツ作成を合理化します。

HeyGenは多様なコンテンツニーズに対応するどのようなビデオ作成ツールを提供していますか？

HeyGenは、多様なコンテンツ要件に対応する幅広いカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを含む包括的なビデオ作成ツールを提供しています。プロフェッショナルなトーキングヘッドビデオを簡単に作成し、ソーシャルメディアビデオなどのプラットフォームに最適化できます。

HeyGenは効果的なビデオドキュメンテーションのためのチュートリアルビデオジェネレーターとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenはチュートリアルビデオジェネレーターとして優れており、明確なビデオドキュメンテーション、ユーザーガイド、オンボーディング資料の作成に最適です。その機能により、高品質な指導コンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenはビデオの音声とビジュアルを向上させるためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは、自然なナレーションのための高度なAI音声ジェネレーターや自動字幕/キャプションを含む、ビデオを向上させるための強力な技術的機能を備えています。これらの強力なビデオ編集ツールは、シームレスなコンテンツ再利用と洗練された最終制作を可能にします。