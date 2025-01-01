理想的なサブスクリプションプラン動画メーカーを選ぶ

AIビデオメーカーの柔軟な価格プランを探求し、スクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトを見事なビデオに変換します。

小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のエネルギッシュな説明動画を想像してください。HeyGenが究極の「サブスクリプションプラン動画メーカー」としてどのように役立つかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、インフォグラフィック要素とクイックカットを活用します。音声は明るく励みになるトーンを維持し、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、複雑さなくさまざまな価格プランを明確に表現する方法を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のHeyGen無料トライアルユーザーまたは基本プラン加入者を対象にした45秒の説得力のある動画を開発し、「プランをアップグレード」して「年間プラン」に移行するよう促します。ビジュアルスタイルは成長を示し、シーン間のダイナミックなトランジションを特徴とします。音声生成機能は、拡張された機能と価値についての明確で自信に満ちたメッセージを届け、アップグレードがより大きな創造的可能性と節約を解放する方法を強調します。
サンプルプロンプト2
AIビデオに不慣れなマーケティングプロフェッショナルやコンテンツクリエイター向けに、HeyGenの「無料トライアル」と「月額プラン」オプションの柔軟性の利点を示す60秒の教育的でありながら魅力的な動画を作成します。ビジュアルスタイルは歓迎的で示唆的であり、画面上のテキストと親しみやすい声で視聴者を案内します。事前に作成されたテンプレートとシーンから始め、字幕/キャプションを追加するのがいかに簡単かを明確に示します。
サンプルプロンプト3
スタートアップやマーケティングチーム向けに設計された30秒のモダンで洗練されたプロモーションビデオを制作し、HeyGenを透明な「価格プラン」を持つプレミア「AIビデオメーカー」として強調します。ビジュアルスタイルは高速で最先端のグラフィックスとエネルギッシュなバックグラウンドトラックを使用します。リアルなAIアバターを活用して、プラットフォームの効率性とその強力なメディアライブラリ/ストックサポートがどのようにビデオプロジェクトを強化できるかを迅速に伝えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サブスクリプションプラン動画メーカーの仕組み

AIビデオメーカーのサブスクリプションをシームレスに選択し管理して、強力な作成ツールをアンロックし、ビジョンを実現します。

1
Step 1
価格プランを探る
利用可能な柔軟な価格プランの範囲を発見し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して作成するなどのコア機能を体験するための無料トライアルを含みます。
2
Step 2
理想的なプランを選ぶ
制作ニーズに最適な月額または年間プランを選択し、リアルなAIアバターを使用してビデオを生成するなどの高度な機能をアンロックします。
3
Step 3
サブスクリプションをアップグレード
要件が増えるにつれて、現在のサブスクリプションプランを簡単にアップグレードし、利用可能なストレージを拡大し、より多くのプレミアム機能にアクセスします。
4
Step 4
AI駆動のビデオを作成
選択したプランのフルポテンシャルを活用して魅力的なビデオを作成し、スクリプトからのテキストからビデオなどの機能を活用してアイデアを迅速にビジュアルに変換します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を紹介

顧客の成功を紹介する魅力的なAIビデオを開発し、信頼を築き、新しい加入者をサービスに引き付けます。

よくある質問

HeyGenはどのように価値あるサブスクリプションプラン動画メーカー体験を提供しますか？

HeyGenは、ユーザーがプロフェッショナルなAIビデオを効率的に作成できるようにし、投資を最大限に活用できる強力なAIビデオメーカー体験を提供します。私たちのプラットフォームは、先進的なAIツールを使用してビデオ制作を簡素化し、インパクトのあるコンテンツ作成を保証します。

多様なコンテンツニーズに対応するために、HeyGenがリーディングAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの機能を提供し、高品質なコンテンツの作成を簡素化することで際立っています。さまざまな制作ニーズに効率的に対応するために設計された包括的なビデオメーカーです。

HeyGenの機能を無料トライアルで体験できますか？

はい、HeyGenは無料トライアルを提供しており、スクリプトからのテキストからビデオやAIアバターなどの強力な機能を探索できます。これにより、私たちの先進的なAIツールをテストし、高品質なビデオをシームレスに作成する方法を確認できます。

HeyGenをAIビデオメーカーソリューションとして利用することでどのような利点がありますか？

HeyGenは、ブランドコントロールやさまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートのサポートなどの強力な機能を提供し、ビデオがブランドに合致するようにします。AIビデオメーカーとして、すべてのコンテンツニーズに対して効率と品質を提供します。