新規ユーザー向けに30秒のSaaSオンボーディングビデオを作成し、プロダクトマネージャーをターゲットにしたクリーンでプロフェッショナルなビジュアルと落ち着いた音声トーンを特徴とします。このビデオは、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを活用してブランドの一貫性を保ち、ユーザーをスムーズに初期ステップへと導くために、プラットフォームの主要機能を効果的に紹介します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

オンラインコースクリエイター向けに設計された45秒のAI駆動のメンバーシップオンボーディングビデオを作成し、活気に満ちた魅力的なビジュアルスタイルと指導的なナレーションを使用します。このビデオは、新しいメンバーを個人的に歓迎し、サブスクリプションの利点を説明し、HeyGenのリアルなAIアバターを活用して強く記憶に残る第一印象を作り出します。
プロダクトマーケターを対象にした60秒の製品オンボーディング説明ビデオを制作し、新機能のローンチを詳細に説明します。鮮明なアニメーションとフレンドリーなバーチャルホストを用いて、複雑な指示を簡単にするナarrativeを提供し、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能が技術的な説明をアクセスしやすく魅力的にする方法を示します。
顧客維持に焦点を当てたサブスクリプションサービスプロバイダー向けの50秒のチュートリアルビデオを作成し、洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明確で簡潔なナレーションを使用します。このビデオは、一般的なユーザーの質問に答えたり、あまり利用されていない機能を強調したりして、解約を減らすことを目的とし、すべての視聴者のアクセシビリティと理解を向上させるためにHeyGenの字幕/キャプションを含めることを確認します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サブスクリプションオンボーディングビデオメーカーの仕組み

新しい加入者のエンゲージメントを高め、長期的な顧客維持を促進するために、魅力的でパーソナライズされたオンボーディングビデオを簡単に作成します。

Step 1
テンプレートを選ぶ
カスタマイズ可能なテンプレートから選択して、コンテンツを迅速に構築し、オンボーディングビデオプロジェクトを開始します。
Step 2
スクリプトを貼り付ける
テキストからビデオへの機能を使用して、書かれたウェルカムメッセージを魅力的なナレーションに簡単に変換します。
Step 3
カスタムブランディングを適用
強力なブランディングコントロール（ロゴ、色）を活用して、すべてのSaaSオンボーディングビデオで一貫性を確保し、ブランドアイデンティティを強化します。
Step 4
エクスポートと共有
プロフェッショナルなサブスクリプションオンボーディングビデオメーカーのコンテンツを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、プラットフォーム全体でシームレスに配信できるように準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

加入者の成功事例を強調

説得力のあるAIビデオを活用して、ポジティブな加入者体験を強調し、価値を強化し、強力なコミュニティを育成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターと高度なテキストからビデオへの技術を使用して、プロフェッショナルで魅力的なオンボーディングビデオを迅速に生成するプロセスを簡素化します。その直感的なプラットフォームとカスタマイズ可能なテンプレートにより、広範なビデオ編集スキルがなくても高品質なコンテンツを作成することができます。

HeyGenは異なるユーザーセグメント向けにオンボーディングビデオをパーソナライズできますか？

もちろんです。HeyGenは深いパーソナライゼーションを可能にし、特定のユーザーセグメントやメンバーシップ層に合わせてオンボーディングビデオをカスタマイズできます。強力なカスタムブランディングコントロールと柔軟なテンプレートを使用して、パーソナライズされたビデオがオーディエンスに響きつつ、ブランドの一貫性を保つことができます。

HeyGenが効率的なAI駆動のメンバーシップオンボーディングビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと高品質なナレーション生成を使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換するため、効率的なAI駆動のメンバーシップオンボーディングビデオメーカーです。これにより、ビデオ作成時間が大幅に短縮され、メンバー向けの魅力的な教育ビデオやガイドを簡単に制作できます。

効果的なSaaSオンボーディングビデオを作成するためにHeyGenを選ぶ理由は何ですか？

HeyGenをSaaSオンボーディングビデオに選ぶことで、解約を減らし、顧客維持を向上させる魅力的なユーザー体験を保証します。当社のプラットフォームは、魅力的なチュートリアルや説明ビデオの作成を簡素化し、新しいユーザーが製品を迅速に理解し、その価値を最大限に活用できるようにします。