サブスクリプションボックスビデオメーカー: 魅力的なプロモーションを作成

リアルなAIアバターによって視聴者を引き込む、サブスクリプションサービスのための高コンバージョンマーケティングビデオをデザイン。

新しいサブスクリプションボックスを立ち上げる小規模ビジネスオーナー向けに、開封体験の興奮を強調した45秒のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、多様な製品サンプルを紹介し、熱意あふれる明瞭な音声ナレーションを添えます。HeyGenの音声生成がナレーションを簡素化し、事前にデザインされたテンプレートとシーンが魅力的なサブスクリプションボックスビデオメーカーコンテンツの作成を加速する方法を強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新製品を効果的に紹介する必要があるeコマースビジネスをターゲットにした、洗練された60秒のマーケティングビデオを開発してください。ビデオはプロフェッショナルで洗練されたビジュアル美学を採用し、ダイナミックなカットとスムーズなトランジションを備え、AIアバターによるナレーションで一貫したブランドボイスを維持します。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれたコンセプトを説得力のあるマーケティングビデオに簡単に変える方法を示してください。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けに、プラットフォームでのエンゲージメントを高めることを目的とした、エネルギッシュな30秒のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、大胆なオンスクリーンテキストが活気あるバックグラウンドトラックと同期します。HeyGenが字幕/キャプションを自動的に追加し、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを提供することで、バイラル対応のソーシャルメディアコンテンツを簡単に生成できる方法を紹介してください。
サンプルプロンプト3
SaaS企業や教育者向けに設計された、複雑なソフトウェア機能や教育コンセプトを簡素化する包括的な90秒の説明ビデオを想像してください。ビジュアルアプローチはクリーンで指導的、かつフォローしやすく、親しみやすい音声トーンを持ちます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用してユーザーがナレーションをカスタマイズし、アスペクト比のリサイズとエクスポートでメッセージをさまざまなプラットフォームに完璧に届ける方法を強調し、複雑なアイデアをアクセスしやすい説明ビデオに変換します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サブスクリプションボックスビデオメーカーの使い方

AIビデオエージェントを使用して、サブスクリプションボックスの魅力的なプロモーションおよびマーケティングビデオを簡単に作成し、ソーシャルメディアコンテンツを引き付けます。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選ぶ
サブスクリプションボックスのプロモーションに合わせてプロフェッショナルにデザインされた多様なビデオテンプレートから選択し、メッセージの舞台を迅速に設定します。
2
Step 2
製品ストーリーを追加
スクリプトや製品の詳細を貼り付けて、テキスト-to-ビデオ機能を活用します。AIがテキストを魅力的な音声とビジュアルに簡単に変換します。
3
Step 3
ブランドとアバターを適用
カスタムロゴとカラーでブランディングコントロールを統合します。AIアバターを選択して、サブスクリプションボックスを美しくプレゼンテーションし、エンゲージメントをさらに高めます。
4
Step 4
コンテンツをエクスポートして共有
さまざまなアスペクト比でマーケティングビデオを最終化し、すべてのソーシャルメディアコンテンツプラットフォームに対応し、視聴者を魅了します。

使用例

顧客の成功事例を紹介

顧客の声を本物で魅力的なビデオコンテンツに変換することで、信頼と信頼性を構築します。

よくある質問

HeyGenはマーケティングおよびプロモーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用し、ユーザーがスクリプトをプロフェッショナルなマーケティングビデオや魅力的なプロモーションコンテンツに簡単に変換できるようにします。これには広範なビデオ制作経験や機材は必要ありません。

HeyGenはブランディングとビデオ作成にどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、ロゴやブランドカラーを統合するための強力なブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、ユーザーがユニークで一貫性のあるマーケティングおよび製品ビデオを作成するのを支援します。

HeyGenはeコマースやソーシャルメディアのための効果的な製品ビデオメーカーとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenは理想的な製品ビデオメーカーであり、企業が高品質の製品ビデオ、魅力的なソーシャルメディアコンテンツ、影響力のある広告ビデオを簡単に制作できるようにします。AIを活用した機能により、迅速なコンテンツ作成が可能です。

HeyGenのオンラインビデオエディターはコンテンツ作成ワークフローにどれほど効率的ですか？

HeyGenの直感的なオンラインビデオエディターは、使いやすいドラッグ＆ドロップインターフェースと強力なテキスト-to-ビデオ機能を備えており、コンテンツ作成プロセスを大幅に効率化します。これにより、ユーザーはさまざまな用途に合わせたプロフェッショナルなビデオを迅速に制作できます。