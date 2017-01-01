新規顧客をターゲットにした30秒の活気ある動画を作成し、毎月のサプライズサブスクリプションボックスを受け取って開封する際の興奮を紹介します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、製品と触れ合う幸せな顧客のクイックカットを特徴とし、現代的なポップサウンドトラックで補完します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を利用して、サブスクリプションボックスプロモーションビデオジェネレーターのユニークな価値を強調する魅力的なナレーションを生成し、魅力的なコンテンツを簡単に作成します。

