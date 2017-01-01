サブスクリプションボックスプロモビデオジェネレーター：魅力的な広告を作成
強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で、サブスクリプションボックスのプロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単に生成します。
ニッチな趣味を持つ人々を対象にした45秒の魅力的なプロモーションビデオを開発し、グルメコーヒーやヴィンテージブッククラブなどのテーマ別サブスクリプションボックスのキュレーションされた優れた点を示します。ビジュアルの美学は洗練されて温かみがあり、エレガントなトランジションと心地よいジャズの背景音楽を使用し、「AIアバター」が知識豊富で親しみやすいトーンでボックスの内容を紹介します。この「マーケティングビデオ」作品は、サブスクリプションボックスビデオメーカーのユニークな利点を高品質なビジュアルで強調します。
忙しいプロフェッショナル向けに、ウェルネスや生産性向上のサブスクリプションボックスが日常のルーチンを簡素化する方法を示す60秒の「説明ビデオ」作品を制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンでミニマリスト、落ち着いた色合いとアンビエントミュージックを使用して静けさと効率を伝えます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して洗練された外観を実現し、「字幕/キャプション」でプロモビデオメーカーのソリューション指向のアプローチを音声なしでも明確に伝えます。
ソーシャルメディア向けにデザインされた30秒の魅力的な「短編動画」広告を作成し、愛する人への思いやりのある贈り物やユニークな体験を求める個人にアピールします。ビデオは心温まる、親しみやすいビジュアルスタイルで、居心地の良い照明と親しみやすい会話調の「ボイスオーバー生成」で贈り物の可能性を説明します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、サブスクリプションボックスを贈る喜びを強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なサブスクリプションボックスプロモビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターと豊富なテンプレートライブラリを使用して、サブスクリプションボックスの魅力的なマーケティングビデオを迅速に生成する力を提供します。スクリプトをプロフェッショナルなプロモビデオに数分で変換するテキスト-to-ビデオ機能を備えています。
HeyGenがビジネス向けの効率的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、カスタムAIアバターやテキスト-to-ビデオ機能などの強力なAIツールを提供し、高品質なマーケティングビデオの作成を効率化します。ブランドコントロールを簡単に組み込んで、さまざまなプラットフォーム向けの魅力的な短編動画を生成できます。
HeyGenを使用して特定のブランドを反映したマーケティングビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランドコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを組み込んでインパクトのあるマーケティングビデオを作成できます。これにより、作成するすべてのプロモビデオでブランドアイデンティティが際立ちます。
HeyGenのオンラインビデオエディターを使用して短編動画を簡単に作成して共有できますか？
HeyGenの直感的なオンラインビデオエディターは、テンプレートの選択からAIボイスの生成まで、作成プロセス全体を簡素化します。プロモビデオが完成したら、簡単にダウンロードしてソーシャルメディアや他のプラットフォームで共有し、リーチを最大化できます。