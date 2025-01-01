サブスクリプション広告動画メーカー: 定期収入を増やす
AIアバターを使用して高コンバージョンのサブスクリプション広告を簡単に生成し、キャンペーンを最適化します。
マーケティングエージェンシー向けに、広告クリエイティブを迅速なクリエイティブテストで向上させる方法を紹介する、45秒の魅力的な動画広告を開発してください。ビジュアル的には、異なるクリエイティブのバリエーションを比較するスプリットスクリーンを使用し、テンポの速いインスピレーションを与えるサウンドトラックを使用します。ナレーションは自信に満ちた明瞭なもので、字幕/キャプションをサポートし、HeyGenがどのようにしてグローバルなオーディエンスにリーチし、キャンペーンを最大のROASに最適化するためのローカリゼーションを容易にするかを示します。
魅力的な商品動画を作成したいeコマースビジネス向けに、60秒の指導動画をデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでクリスプなもので、事前に構築されたテンプレートとシーンを使用してさまざまな商品機能を示します。音声はフレンドリーで明瞭なボイスオーバーでプロセスを説明し、メディアライブラリ/ストックサポートからのBロールと関連ビジュアルで補完し、プロの動画編集スキルなしで高コンバージョンの広告資産を迅速に生成する方法を示し、ビジネスを成長させたい人々にアピールします。
インフルエンサーやコンテンツクリエイターをターゲットにした、30秒の活気あるプロモーション動画を想像してください。テキストスクリプトを簡単に魅力的な動画広告に変換する方法を示します。ビジュアルの美学はダイナミックで多様であり、UGCビデオスタイルのコンテンツのスニペットがAIアクターとシームレスに統合されています。音声はエネルギッシュで、スクリプトから直接生成されたテキストから動画への機能を使用して作成され、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの多様性を強調し、広範なリーチとパーソナライズされたメッセージングを確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして動画広告の作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、高品質な広告クリエイティブの制作を簡素化し、テキストから魅力的な動画広告を迅速に生成できます。これにより、ワークフローが効率化され、キャンペーンの迅速な反復が可能になります。
AIアクターを動画広告キャンペーンにカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAIアクターとAIアバターの広範なカスタマイズを可能にし、ブランドに完全に一致させることができます。多様なAIアクターを選択し、その表現を洗練させて、特定のキャンペーンニーズに合わせたプロフェッショナルな広告動画を作成できます。
HeyGenは迅速な広告クリエイティブ制作のためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenはドラッグ＆ドロップツールのスイートと多様なビデオテンプレートを提供し、広告クリエイティブ制作を迅速化します。これらの機能により、広範な編集経験がなくても簡単に広告や商品動画を生成できます。
HeyGenはどのようにして商品動画とローカリゼーションの取り組みを強化しますか？
HeyGenは魅力的な商品動画を簡単に作成でき、リアルなボイスクローンを使用してあらゆる言語でコンテンツをローカライズする能力を持っています。これにより、ブランドメッセージが多様なグローバルオーディエンスに効果的に響き渡ります。