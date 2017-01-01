サブスクライバープロモビデオメーカー: チャンネル成長を促進
強力なAIナレーションを使用して、魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成し、視聴者を引き付け、成長させましょう。
小規模ビジネスオーナーやソーシャルメディアマネージャー向けに特化したこの45秒のチュートリアルで、驚くべきソーシャルメディアプロモーションビデオを瞬時に作成しましょう。ビデオは活気に満ちたダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのビデオテンプレートの多様性をクイックカットと鮮やかな例で紹介します。魅力的なAIアバターが視聴者を案内し、効果的なプロモビデオメーカーコンテンツの作成の簡単さを示し、プロフェッショナルなビデオ制作をすべての人にアクセス可能にします。
マーケティングキャンペーンの可能性を最大限に引き出すHeyGenの高度な機能を、マーケティングプロフェッショナルやビデオ制作チーム向けのこの90秒の詳細な解説で紹介します。洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、メディアライブラリ/ストックサポートの詳細や効率的なアスペクト比のリサイズとエクスポートを強調します。正確なAIのナレーションが利点を説明し、HeyGenがどのようにして高品質なマーケティングビデオの作成を効率化し、複雑なアイデアを魅力的なビジュアルストーリーに変えるかを示します。
HeyGenでコンテンツの旅を始めましょう！このエネルギッシュな30秒のスポットは、新しいユーザー向けに特化されており、最初のサブスクライバープロモビデオメーカー作品を作成するためのクイックガイドとして機能します。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的であり、重要なアクションと利点を強調する太字のテキストオーバーレイを使用します。エネルギッシュなAIのナレーションと明確な字幕/キャプションが組み合わさり、多様なAIアバターを含むAI機能がどのようにしてアイデアを簡単に実現できるかを迅速に示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはAI機能でどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオエディターであり、テキストをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換します。革新的なAI機能を活用して、リアルなAIアバターと高品質なAIナレーションを使用して魅力的なコンテンツを生成し、効率的なテキストからビデオへの生成を通じてビデオ制作プロセス全体を簡素化します。
HeyGenはプロモーションビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは幅広いビデオテンプレートと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを提供し、広範なカスタマイズが可能です。ブランドロゴの追加、ユニークなシーンの選択、ピクセル単位の調整を行い、特定のブランドに合わせたインパクトのあるビデオ広告を作成できます。
HeyGenは自動字幕を追加し、高解像度でエクスポートできますか？
はい、HeyGenはすべてのビデオコンテンツのアクセシビリティを向上させるために自動字幕とキャプションを備えています。ビデオが完成したら、さまざまなアスペクト比でビデオファイルをダウンロードでき、1080p HDビデオ解像度を含むプロフェッショナルな品質をすべてのソーシャルメディアチャンネルで確保します。
HeyGenはコンテンツクリエイターやマーケティングエージェンシーにどのように役立ちますか？
HeyGenはコンテンツクリエイターやマーケティングエージェンシーが高品質なプロモーションビデオや説明ビデオを効率的に制作するのを支援します。強力なAIビデオエディターは、さまざまなソーシャルメディアチャンネルでの多様なマーケティングキャンペーンの制作を効率化し、時間とリソースを大幅に節約します。