コンテンツクリエイターやマーケティングエージェンシー向けにデザインされたこの1分間の説明動画で、HeyGenの究極のAIビデオエディターの力を発見してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンであり、スクリプトからのテキストを魅力的なビデオにシームレスに変換するText-to-video機能を示します。自信に満ちたAIのナレーションが語り、正確な字幕/キャプションが補完し、プロフェッショナルなプロモーションビデオがどれほど簡単に生成できるかを示します。

