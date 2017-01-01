オンラインコースの作成を目指す方々に向けた60秒のプロフェッショナルなビデオチュートリアルを作成し、複雑なトピックを明確で段階的な指示に分解する方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンで魅力的にし、動的な画面上のテキストとグラフィックスを活用し、音声は明るくクリアなナレーションを特徴とします。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」と「ボイスオーバー生成」機能を使用して、書かれたスクリプトを完全なビデオに変換する簡単さを強調し、広範な編集スキルなしで洗練された最終製品を確保します。

