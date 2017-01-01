スタディチュートリアルビデオメーカー: 魅力的なハウツーコンテンツを作成
あなたの知識をAIヒューマンアバターで明確でプロフェッショナルなハウツービデオに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
趣味やクラフト愛好家向けに、簡単なDIYプロジェクトを紹介する45秒のハウツービデオを制作します。ビジュアルスタイルは鮮やかで実践的にし、プロセスのクローズアップを含め、親しみやすく励ましのある音声トーンで補完します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」から魅力的なビジュアル要素を選択し、事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を使用して、どのスキルレベルでもクラフトチュートリアルを楽しくアクセスしやすくする方法を強調します。
新しいソフトウェアの採用者向けに、特定の機能や機能を案内する30秒の製品チュートリアルをデザインします。ビデオはモダンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを持ち、クリーンな画面録画と自信に満ちた明瞭な声を特徴とします。HeyGenの「AIアバター」を使用して明確で簡潔な説明を提供し、自動生成された「字幕/キャプション」でさらに強化し、すべての視聴者にアクセス可能で理解しやすいものにします。
マーケティングチーム向けに90秒の説明ビデオを作成し、新しい製品機能やサービスの良いチュートリアルビデオを作成する方法を示します。ビジュアルスタイルはダイナミックで企業向けにフレンドリーにし、スムーズなトランジションと説得力のある情報豊富な音声トラックを備えます。HeyGenの「テンプレートとシーン」の柔軟性を示し、説得力のあるストーリーを迅速に組み立てる方法を示し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用してソーシャルメディアやプレゼンテーション用に異なるプラットフォームに適応する方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオチュートリアルを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、高品質なハウツービデオの作成を簡単にします。直感的なビデオテンプレートとAIヒューマンアバターを活用して、広範なビデオ編集スキルを必要とせずに明確なステップバイステップの指示を提供します。
HeyGenはチュートリアルビデオコンテンツをカスタマイズするためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、ロゴやブランドカラーでチュートリアルビデオをカスタマイズするための広範なブランディングコントロールを提供します。また、ビデオテンプレート、ストックメディア、アニメーション字幕の多様な選択肢を利用して、コンテンツをユニークで魅力的にすることができます。
HeyGenで良いチュートリアルビデオを作成するためにビデオ編集の経験は必要ですか？
HeyGenを使用して優れたチュートリアルビデオを作成するためにビデオ編集スキルは必要ありません。私たちのAIビデオ作成プラットフォームは、テキストから直接ビデオを生成し、AIアバターを選んでコンテンツを簡単に提示することができます。
HeyGenの製品チュートリアルにAIヒューマンアバターを組み込むことはできますか？
もちろんです。HeyGenでは、AIヒューマンアバターを簡単に追加して、製品チュートリアルや説明ビデオをナレーションすることができます。これにより、エンゲージメントとプロフェッショナリズムが向上し、メッセージを動的に伝えることができます。