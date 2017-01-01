学習ガイドビデオジェネレーター 視覚学習を簡単に

AIを活用したプラットフォームで、学生向けの魅力的な説明ビデオや個別の要約を作成しましょう。教育ビデオのナレーションを簡単に生成できます。

忙しい学生向けに、ノートを簡単に魅力的な学習ガイドビデオに変換する方法を紹介する45秒のエネルギッシュなビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは明るくテンポの速いもので、元気で励みになる音楽が添えられています。このビデオは「スクリプトからのテキストビデオ」機能を効果的に示し、視覚的な学習のためにどれだけ迅速に個別の要約が生成できるかを強調します。

サンプルプロンプト1
試験準備に圧倒されている大学生を対象にした60秒の情報豊富な説明ビデオを作成し、AIチューターの利点を説明します。ビジュアルは清潔でプロフェッショナルな美学を持ち、親しみやすいAIアバターが中心となり、安心感のある明瞭なナレーションが特徴です。この作品は、HeyGenの「AIアバター」機能を完璧に紹介し、個別で効果的な学習を提供します。
サンプルプロンプト2
教育者やコンテンツクリエイター向けに、アニメーションや図を使って複雑なテーマの教育ビデオを作成する方法を強調する30秒の簡潔なビデオを開発します。ビジュアルは洗練され直感的で、動的なグラフィックオーバーレイと自信に満ちた明瞭な声が使用されます。このビデオは、効果的な学習ツールを生成するプロセスを簡素化する「メディアライブラリ/ストックサポート」の強力さを明確に示します。
サンプルプロンプト3
生涯学習者や自己学習者を対象にした50秒のモチベーショナルビデオを制作し、AI学習ガイドの多様性を伝えます。伝統的なノートを超え、フラッシュカードやクイズを含む学習シナリオを紹介します。ビジュアルはアクセスしやすくインスパイアリングで、明確でクリアな「ナレーション生成」がすべてのポイントを確実に伝えます。このビデオは、学習を強化するためのさまざまな学習資料を作成する便利さを称賛します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学習ガイドビデオジェネレーターの使い方

複雑なトピックを魅力的なAI学習ガイドや説明ビデオに簡単に変換し、視覚学習と個別の要約を実現します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
学習資料、ノート、または詳細なスクリプトを入力します。私たちのプラットフォームは、スクリプトからのテキストビデオ技術を使用して、教育ビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターのギャラリーから選び、学生の学習体験を個別化するAIチューターとして活用します。
3
Step 3
ナレーションと字幕を生成
高度なナレーション生成を使用して、自然な音声のナレーションを自動的に生成します。また、アクセシビリティと理解を向上させるために字幕を追加することもできます。
4
Step 4
学習ガイドビデオをエクスポート
説明ビデオを完成させ、配信の準備をします。柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、どのプラットフォームにも適した形で視覚学習ツールを簡単に共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なテーマをビデオで明確化

複雑な学術的概念を明確で魅力的な教育ビデオに変換し、AIチューターの機能を活用してすべての学生に理解を簡素化します。

background image

よくある質問

HeyGenは学生向けの強力な学習ガイドビデオジェネレーターとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIプラットフォームを使用して、魅力的な教育ビデオやAI学習ガイドを作成する力を提供します。複雑なテキストをリアルなAIアバターを使って動的なコンテンツに簡単に変換し、学生にとって視覚的な学習を非常にアクセスしやすくします。

HeyGenは複雑なトピックのカスタマイズされた説明ビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、複雑なテーマを簡素化するカスタマイズされた説明ビデオや個別の要約を生成するのに優れています。プラットフォームの強力なテキストからビデオへの変換機能とナレーション生成機能を活用し、メディアライブラリを通じて効果的な理解のために重要な概念を視覚的に説明します。

HeyGenがAI学習ガイドを生成する効果的なツールである理由は何ですか？

HeyGenは、学習ノートを魅力的なビデオ形式に変換することで、包括的なAI学習ガイドを迅速に作成できます。自動字幕やカスタマイズ可能なテンプレートなどの機能を備えたHeyGenは、多様な学習ツールを提供し、効率的な試験準備をサポートする多才なAIチューターとして機能します。

HeyGenは視覚学習資料の強化をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、アニメーションや図、その他のリッチメディアを教育ビデオに直接統合することで、視覚学習を大幅に強化します。ブランドコントロールを利用して、学習資料の一貫した外観を維持し、学生にとってプロフェッショナルで魅力的な体験を保証します。