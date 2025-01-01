簡単な学生歓迎ビデオジェネレーター

HeyGenの豊富なテンプレートを使用して、学生向けの魅力的な歓迎ビデオを作成し、学校にとって簡単で効果的なビデオ作成を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高校生とその親を対象とした60秒の「バーチャルキャンパスツアー」ビデオをデザインしてください。この「教育ビデオメーカー」体験は、プロフェッショナルなドローンショットと魅力的な学生の証言を組み合わせ、視覚的にインスパイアされる落ち着いた音声スタイルを持っています。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、キャンパスの施設やダイナミックなシーンを紹介し、学校環境の包括的で魅力的な概要を提供します。
サンプルプロンプト2
成人学習者を対象とした新しいオンラインコースモジュールのためのシャープな30秒の「ビデオイントロメーカー」を制作してください。ビジュアルと音声スタイルはモダンでクリーン、かつ簡潔であり、学習目標を強調するためにダイナミックなテキストアニメーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、魅力的なナレーションを効率的に生成し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを有効にし、プロフェッショナルで歓迎的な「ビデオ作成」体験を作り出します。
サンプルプロンプト3
新学年に戻ってくるすべての学生を対象とした、校長からの心温まる50秒の「学生歓迎ビデオ」を作成してください。ビジュアルスタイルは温かく励みになるもので、学校のオフィス環境でリアルなHeyGen AIアバターが届ける個人的なメッセージと、穏やかでインスパイアリングな背景音楽が伴います。この「カスタマイズビデオ」アプローチは、最初から強いコミュニティとつながりの感覚を育むのに役立ちます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学生歓迎ビデオジェネレーターの使い方

直感的なツールと豊富なメディアライブラリを使用して、学生向けの魅力的な歓迎ビデオを簡単に作成し、温かくプロフェッショナルな紹介を実現します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
教育環境に合わせてプロフェッショナルにデザインされた多様なテンプレートから選び、歓迎メッセージの完璧な基盤を提供します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズする
直感的なカスタマイズツールを使用して、特定のテキスト、画像、ブランド要素を追加し、ビデオを個性的に仕上げます。
3
Step 3
音声とビジュアルを追加する
自然な音声のナレーションを追加するか、AIアバターを利用してメッセージを届け、ビデオ作成をより魅力的にします。
4
Step 4
エクスポートして共有する
学生歓迎ビデオジェネレーターの作成を完了し、希望のアスペクト比でエクスポートして、さまざまなプラットフォームで新入生を歓迎するために共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

新入生をインスパイアし、モチベーションを高める

HeyGenのAIビデオジェネレーターでインスパイアリングな歓迎ビデオを制作し、初日から新入生とつながり、励みになるトーンを設定します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な学生歓迎ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、魅力的な学生歓迎ビデオを作成するプロセスを簡素化します。直感的なビデオジェネレーターと豊富なビデオテンプレートを使用して、個別のメッセージを簡単に作成し、新入生の歓迎体験を向上させます。

HeyGenはアニメーションイントロのためにどのようなカスタマイズツールを提供していますか？

HeyGenは、アニメーションイントロを完璧にするための強力なカスタマイズツールを提供しています。ダイナミックなテキストアニメーションを利用し、ロゴの表示を組み込み、豊富なメディアライブラリを活用して、プロフェッショナルなビデオイントロメーカー体験を作成できます。

広範な編集経験がなくてもプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できますか？

はい、HeyGenは誰でも使いやすいビデオジェネレーターとして設計されています。プラットフォームはビデオ作成を簡素化し、AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、事前の経験がなくても高品質のコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはビデオ作成のための豊富なメディアライブラリと音声オプションを提供していますか？

もちろんです。HeyGenには、ビデオコンテンツを充実させるための豊富なメディアライブラリが含まれています。音楽を簡単に追加したり、音声生成を統合したり、自分のアセットをアップロードしてビデオ作成プロジェクトをカスタマイズすることができます。