学生ビデオメーカー: 魅力的な教育ビデオを作成

スクリプトをAIテキストビデオで魅力的なビデオ課題に素早く変換。

これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
クラスメートや勉強グループ向けに設計された、難しい学術的な概念を説明する60秒の教育ビデオを制作してください。ビデオは、明確なオンスクリーングラフィックを伴うクリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルで落ち着いた音声トラックを伴います。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを組み込んでコンテンツを効果的に構成し、字幕/キャプションを追加してアクセスしやすさを向上させ、すべてのビデオメーカーにとって学習を簡単にします。
サンプルプロンプト2
学校のクラブの今後のイベントを広く学校コミュニティや新しいメンバーに向けて宣伝する30秒のプロモーションビデオを開発してください。このマーケティングビデオは、エネルギッシュでモダンなビジュアル美学を必要とし、魅力的なバックグラウンドミュージックと活気あるトランジションを完備しています。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを統合して魅力的なビジュアルを追加し、ソーシャルメディアビデオ用のアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保します。
サンプルプロンプト3
大学入学や潜在的な雇用主向けに、学生のユニークなスキルと創造的な旅を強調する40秒の洗練された個人ポートフォリオビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、反映的なナラティブトーンが微妙で洗練されたサウンドトラックに支えられています。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して個人のストーリーを生き生きとさせ、AIアバターを使用して成果のさまざまな側面を表現し、現代のAIビデオツールでの能力を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学生ビデオメーカーの使い方

直感的なAIツールで魅力的な教育ビデオ、プレゼンテーション、クリエイティブコンテンツを簡単に作成。学生に最適。

Step 1
テンプレートを選択するかスクリプトから開始
プロジェクトを開始するには、プロフェッショナルにデザインされたさまざまなテンプレートから選ぶか、スクリプトを貼り付けてAIテキストビデオで自動的にビデオシーンを生成します。
Step 2
AIアバターとメディアでカスタマイズ
AIアバターを選んでメッセージを伝え、コンテンツを生き生きとさせます。ストック映像や自分のメディアライブラリを使用してビデオをさらに強化します。
Step 3
ボイスオーバーを生成し字幕を追加
高度なボイスオーバー生成機能を使用して自然な音声を作成します。自動字幕/キャプションを追加してアクセスしやすさを向上させます。
Step 4
作成物をエクスポートして共有
高品質のビデオをエクスポートしてプロジェクトを完成させます。さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、新しく作成したビデオを簡単に視聴者と共有したり、レビューのために提出したりします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速な説明ビデオを制作

宿題の助け、プロジェクトの要約、または教育コンテンツをソーシャルプラットフォームで共有するために、簡潔で魅力的なビデオ説明を迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのように魅力的なビデオを作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは最先端のAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、プロフェッショナルなビデオを簡単に作成する力を与えます。スクリプトを入力するだけで、アイデアを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、マーケティングビデオやソーシャルメディアビデオに最適です。

HeyGenはビデオ制作のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenはすべてのビデオメーカーのための包括的なクリエイティブツールを提供し、コンテンツ生成を簡単にします。豊富なテンプレートの選択肢、使いやすいドラッグアンドドロップエディター、ストック映像を含む広大なメディアライブラリを活用して、ビデオシーンを効率的に構築し、創造性を解き放ちます。

HeyGenは学生向けの教育コンテンツを制作するために使用できますか？

もちろんです。HeyGenは学生向けの高品質な教育ビデオを制作するための優れたAIビデオツールです。ボイスオーバー生成と自動字幕やキャプションを簡単に追加して学習とアクセスしやすさを向上させ、さまざまな学術的ニーズに最適な学生ビデオメーカーです。

HeyGenはビデオコンテンツ全体でブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？

HeyGenはビデオ編集ツール内で強力なブランディングコントロールを提供し、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴを統合し、色をカスタマイズし、教育ビデオからマーケティングキャンペーンまで、すべてのビデオコンテンツで一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。