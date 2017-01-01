高校生向けに複雑な歴史的出来事を紹介する、45秒の活気ある教育ビデオを作成してください。視覚スタイルは魅力的でカラフルであるべきで、ストック映像とアニメーションテキストを使用して重要な概念を説明し、インスピレーションを与える明瞭なナレーションを生成します。この学生ビデオジェネレーターのプロジェクトは、明確で熱意ある音声トラックで学習を簡素化することを目的としています。

ビデオを生成