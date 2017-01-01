学生チュートリアルビデオジェネレーターで魅力的な学習を

HeyGenのAIアバターを活用して、ダイナミックなプレゼンテーションで魅力的な教育ビデオを簡単に制作します。

新入生向けの新しいオンライン学習プラットフォームの効果的なナビゲート方法を示す60秒の学生チュートリアルビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは、クリーンでプロフェッショナルかつフレンドリーで、明確で役立つナレーションを特徴とするべきです。HeyGenのAIアバターを活用して重要な情報を提示し、学習体験をより魅力的にします。

サンプルプロンプト1
物理に苦労している高校生を対象に、複雑な科学的概念を簡単にするための45秒の教育チュートリアルビデオを開発してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、説明を魅力的なビジュアルストーリーに変換し、アップビートなバックグラウンドミュージックと理解しやすいAIボイスで補完します。字幕/キャプションを使用して学生のエンゲージメントを向上させてください。
サンプルプロンプト2
大学生向けのエッセイライティングの基本的なヒントを提供する30秒のハウツービデオを制作してください。ビジュアルスタイルはモダンで、クイックカットと明確なオンスクリーンテキストを使用し、オーディオは明確で指導的なトーンを維持します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用してコンテンツ作成を効率化し、アスペクト比のリサイズとエクスポートで共有準備が整った洗練された最終ビデオを確保します。
サンプルプロンプト3
テクノロジーに精通した学生を対象に、効率的な勉強とノート取りのための新しいデジタルツールの利点と使用法を示す60秒の情報ビデオを作成してください。画面録画とクリアで情報豊かな声を特徴とするスリークでハイテクな美学を提示します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを取り入れて、シームレスなビデオ作成を促進し、視覚的な魅力を高めます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学生チュートリアルビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールで学生向けの魅力的な教育ビデオを簡単に作成し、複雑なトピックを明確なビジュアルチュートリアルに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
チュートリアルの内容を作成します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、書かれたレッスンをダイナミックなビデオにシームレスに変換します。
2
Step 2
プレゼンターを選ぶ
多様なAIアバターから選択し、バーチャルプレゼンターで教育コンテンツを生き生きとさせます。
3
Step 3
ビジュアルとオーディオを追加する
メディアライブラリ/ストックサポートから関連する画像、ビデオ、バックグラウンドミュージックを取り入れるか、自分の素材をアップロードしてチュートリアルを強化します。
4
Step 4
チュートリアルをエクスポートする
ビデオを最終化し、さまざまなプラットフォーム向けに異なるアスペクト比でエクスポートします。すべての学生に対するアクセシビリティを向上させるために、自動的に字幕/キャプションを生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学生向けに複雑な科目を明確化

挑戦的な学術的概念を明確で理解しやすい教育ビデオに簡単に変換し、学生の理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは教育チュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがスクリプトをプロフェッショナルな教育チュートリアルビデオに簡単に変換できるようにします。AIアバターとさまざまなテンプレートを使用して、すべての学生チュートリアルのビデオ作成を手軽にします。

HeyGenはオンライン学習プラットフォームでの学生のエンゲージメントを向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターとシネマティックなビジュアルを利用して、注目を集めるダイナミックな説明ビデオやハウツービデオを作成します。これにより、オンライン学習プラットフォームでの学生のエンゲージメントが大幅に向上します。

HeyGenはテキストからハウツービデオを生成するためにどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？

HeyGenのテキスト-to-ビデオジェネレーターは、プレーンテキストをAIボイスとカスタムビジュアルを使用して魅力的なハウツービデオに変換します。写真やビデオクリップでビデオコンテンツをカスタマイズすることもでき、HeyGenは多用途な教育ビデオメーカーとなります。

教育機関は標準的なチュートリアル以外にHeyGenをどのように活用できますか？

学生チュートリアルビデオの生成を超えて、HeyGenは魅力的な学校マーケティングビデオ、バーチャルキャンパスツアー、ビデオニュースレターを作成できます。そのブランディングコントロールとカスタマイズ可能なコンテンツにより、多様な教育ビデオのニーズに最適です。