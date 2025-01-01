学生トレーニングビデオを簡単に作成

魅力的な教育コンテンツで学生と教育者を力づけましょう。AIアバターを使用して、授業計画を魅力的なビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
大学生向けに特定のソフトウェアツールをデモンストレーションする45秒のパーソナライズされた学習モジュールを想像してください。トーンは指導的でありながら親しみやすく、プロフェッショナルでありながらフレンドリーなビジュアルスタイルと環境音楽を特徴とするべきです。このモジュールはHeyGenのAIアバターを活用して、魅力的に素材を提示するべきです。
サンプルプロンプト2
小学生を対象にした基本的な数学的操作を教えるための30秒の明るくカラフルな教室用リソースを開発してください。ビデオはシンプルなグラフィックスと陽気で理解しやすい声を使用するべきです。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、一貫性のある高品質なナレーションを確保してください。
サンプルプロンプト3
新しい教育方法論に関するプロフェッショナル開発を受ける教育者向けに、カリキュラムに沿った90秒の簡潔なビデオを制作することを想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで権威あるものであり、ミニマリストでありながら重要な情報に焦点を当て、落ち着いたナレーションを提供するべきです。すべてのコンテンツにHeyGenの字幕/キャプション機能を統合して、アクセシビリティを確保してください。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学生トレーニングビデオの仕組み

教育者を力づけ、学生を引きつけることで、学習成果を向上させ、貴重な教室リソースとして役立つダイナミックでパーソナライズされたビデオレッスンを作成します。

1
Step 1
レッスンスクリプトを作成
カリキュラムを明確なスクリプトに発展させます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、テキストを簡単に変換し、効率的にレッスンを作成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様な「AIアバター」から選んで、ビデオコンテンツを提供します。これにより、学習体験がパーソナライズされ、学生にとってより魅力的になります。
3
Step 3
強化を追加
関連するビジュアルとオーディオで教育コンテンツを強化します。「字幕/キャプション」を簡単に追加して、すべての学習者にとってアクセスしやすく、影響力のあるビデオを作成します。
4
Step 4
エクスポートと配信
学生トレーニングビデオをあらゆるプラットフォームに対応させます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、教室リソースや学習管理システムにシームレスに統合します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

鮮やかな科目の視覚化

複雑または抽象的な科目を鮮やかで記憶に残るAI駆動のビデオストーリーに変換し、学習を学生にとって魅力的でアクセスしやすいものにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして学生トレーニングビデオを向上させることができますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ生成を活用して、魅力的な学生トレーニングビデオを効率的に作成します。これにより、教育者は高品質な教育コンテンツを簡単に開発できます。

HeyGenは教育者が授業を作成するためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは直感的なテンプレートとシーン、ボイスオーバー生成、字幕機能を提供し、教育者が迅速に授業を作成できるようにします。これらのリソースは、学生向けのカリキュラムに沿ったビデオの制作を簡素化します。

HeyGenはパーソナライズされた学習イニシアチブをサポートできますか？

もちろんです。HeyGenのAIによるサポートは、多様なビデオコンテンツの迅速な生成を可能にし、パーソナライズされた学習スタイルに対応します。教育者は個々の学生のニーズに合わせてビデオを迅速に適応させることができます。

HeyGenは教育コンテンツの管理にどのような機能を提供していますか？

HeyGenはブランディングコントロールと豊富なメディアライブラリを提供し、統一された教室用リソースを作成することで教育コンテンツの管理を簡素化します。教育者はビデオを簡単にプレイリストに整理して学生に提供できます。