学生トレーニングビデオジェネレーター：魅力的な学習コンテンツを作成
テキストをプロフェッショナルな学生トレーニングビデオに変換し、AIビデオジェネレーターを活用してスクリプトからの高度なテキストをビデオに変換します。
企業のL&Dチームを対象にした60秒の簡潔な指導ビデオを作成し、従業員のオンボーディングで基本的なITセキュリティプロトコルをカバーします。スリークでモダンなビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックなシーン間を素早くカットしながら、魅力的でプロフェッショナルなナレーターを起用します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して洗練された外観を実現し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能でトレーニングビデオの内容の正確性と一貫性を確保します。
高校教師向けに30秒の説明ビデオを開発し、光合成に関する授業を補完し、生徒が複雑な概念を理解しやすくします。ビジュアルとオーディオスタイルは明るくイラスト的で、シンプルなアニメーションと落ち着いた明瞭なナレーションを組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で強化します。この教育ビデオメーカーのコンテキスト内で多様な学習ニーズをサポートするために字幕/キャプションを含めてください。
独立したオンラインコースクリエイター向けに45秒の「ハウツー」ビデオを作成し、デジタルマーケティング戦略の最初の3ステップを示します。ビジュアルスタイルはクリーンでステップバイステップであり、情報を提示する励ましのAIアバターをフィーチャーし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを提供します。オーディオはアップビートでモチベーショナルであり、視聴者がトレーニングビデオの内容に関与するように促します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使って魅力的なトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、魅力的なトレーニングビデオを作成する力を提供します。すぐに使えるテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、従業員のオンボーディングや教育目的のために高品質でプロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenを使ってテキストをすばやくビデオコンテンツに変換できますか？
もちろんです。HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能を使用すると、スクリプトをダイナミックなビデオプレゼンテーションに簡単に変換できます。私たちのウェブベースのツールは、リアルなAIボイスとAI生成ビジュアルを備えた迅速なコンテンツ生成を可能にします。
HeyGenはL&Dチームと従業員のオンボーディングにどのような機能を提供しますか？
HeyGenはL&Dチーム向けに、AIアバターやカスタマイズ可能なテンプレートなどの強力な機能を提供し、効果的な従業員のオンボーディングや学生トレーニングビデオの作成に最適です。また、グローバルなオーディエンスにリーチするためのビデオローカリゼーションも利用できます。
HeyGenはブランドの一貫性を保つためにAI生成ビデオをどのようにカスタマイズできますか？
HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをAI生成ビジュアルに直接統合できます。また、テキストを使用してビデオを編集し、すべてのコミュニケーションで一貫性とエンゲージメントを維持するために字幕を利用できます。