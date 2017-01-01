新入生向けに45秒の歓迎オリエンテーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでありながら親しみやすく、多様なAIアバターが視聴者をキャンパスの重要なリソースに案内します。HeyGenのAIアバターと明瞭なナレーション生成を活用し、新入生が学業の旅に備えてサポートされていると感じられるように、親しみやすく情報豊かなトーンで届けます。

ビデオを生成