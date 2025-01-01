学生証言ビデオメーカーで入学を促進
スクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、書かれたスクリプトから魅力的な学生証言ビデオを簡単に作成し、マーケティング活動を強化します。
特定の学術プログラムを探求する高校生向けに設計された45秒の証言ビデオを開発し、活気あるキャンパスライフと献身的な教員をダイナミックで魅力的なビジュアルとオーディオスタイルで紹介します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、学生がプログラム内でどのように成長するかを強調します。
国際的な応募者とその親向けに60秒のリクルートメントビデオを制作し、プロフェッショナルなビジュアルと共感的なオーディオトーンで温かく、歓迎的で安心感のある雰囲気を描写し、高等教育マーケティングのためのサポートコミュニティを強調します。HeyGenのAIアバターを組み込んで、多様な教員や卒業生が励ましのメッセージを共有します。
業界パートナーや潜在的な雇用主向けに30秒の学生証言ビデオを設計し、卒業生のキャリア成功と実践的なスキルを強調し、プロフェッショナルで志向的なビジュアルスタイルとインパクトのあるオーディオトラックを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、学生の旅と成果を明確に伝え、強力な学生証言ビデオメーカーのツールとして活用します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な学生証言ビデオの作成を簡単にしますか？
HeyGenは、影響力のある学生成功ストーリーの開発プロセスを簡素化します。AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを利用して、複雑なビデオ編集なしで学生の物語を生き生きとさせ、魅力的なストーリーテリングを実現します。
プロフェッショナルな証言ビデオを作成するためのHeyGenの高度な機能は何ですか？
HeyGenは、AIボイスオーバーや自動字幕などの包括的な機能を提供し、証言ビデオメーカーの体験を向上させます。また、スクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、迅速に洗練されたコンテンツを生成できます。
HeyGenは高等教育マーケティングと証言ビデオにとって理想的なソリューションである理由は何ですか？
HeyGenは、高等教育のマーケティング活動を強化するために特別に設計されており、高等教育のための本物の証言ビデオを効率的に作成できます。さまざまなプラットフォームでビデオを簡単に共有およびダウンロードし、機関のリーチを拡大します。
HeyGenで証言ビデオを作成する際に事前にデザインされたテンプレートを使用できますか？
もちろんです。HeyGenはさまざまなカスタマイズ可能なテンプレートを提供しており、あらゆる目的のためにプロフェッショナル品質の証言ビデオを簡単に制作できます。これらのテンプレートはワークフローを簡素化し、迅速なネイティブビデオ作成と迅速な結果を可能にします。