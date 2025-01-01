将来の学部生向けに、学生の情熱に火をつけた「アハ！」の瞬間に焦点を当てた30秒の学生証言ビデオを作成し、彼らのユニークな成功ストーリーをインスピレーションを与える本物のビジュアルとオーディオスタイルで共有します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、彼らの書かれた物語を魅力的なビジュアル作品に簡単に変換します。

