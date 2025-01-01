学生支援ビデオジェネレーター：学習成果を向上

高度なナレーション生成を使用して、魅力的なeラーニングビデオを作成し、学生のエンゲージメントを簡単に向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
インストラクターやeラーニングコンテンツクリエイターを対象とした90秒のダイナミックなチュートリアルビデオを開発し、書かれたカリキュラムを魅力的な教育コンテンツに変換するシームレスなプロセスを示します。このプロンプトは、テンポの速いビジュアルアプローチとアップビートなバックグラウンドトラック、クリアなボーカルデリバリーを必要とし、HeyGenの強力なスクリプトからのテキストからビデオへの機能を強調し、魅力的なオンライン学習モジュールを迅速に制作します。
サンプルプロンプト2
企業トレーナーやアクセシビリティコーディネーター向けの2分間の情報ビデオを制作し、HeyGenが正確な字幕/キャプションを自動生成することで包括的なトレーニングビデオをどのように支援するかに焦点を当てます。このビデオは、包括的でアクセスしやすいビジュアルスタイルと親しみやすく明確なトーンを採用し、これらの機能が多様な視聴者の学習成果を向上させる重要な影響を示し、広範なポストプロダクション編集を必要としません。
サンプルプロンプト3
教師や大学教員向けの効率的な45秒の発表ビデオをデザインし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンが視覚的に魅力的なレッスンプランや重要な学術更新の作成をどのように加速するかを強調します。このビデオは明るく励みになるビジュアル美学とスムーズなトランジション、楽観的なバックグラウンドミュージックを必要とし、ユーザーがプロフェッショナル品質のコンテンツを迅速に制作し、学生のエンゲージメントを向上させる方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学術支援ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用して、学生の学習をサポートし、複雑な科目を説明し、教育成果を向上させる魅力的でアクセスしやすいビデオコンテンツを迅速に制作します。

1
Step 1
スクリプトを作成
プラットフォームにレッスンプランや説明を直接入力または貼り付けて、テキストからビデオへのAIを活用します。これが教育コンテンツの基盤となります。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なライブラリからAIアバターを選び、学生にとって親しみやすく一貫した存在を確保します。
3
Step 3
ビジュアルとアクセシビリティを追加
メディアライブラリからビジュアルを取り入れ、正確な字幕/キャプションを自動生成して、すべての学習者にコンテンツをアクセス可能にします。
4
Step 4
エクスポートと共有
希望のアスペクト比を選択して学術支援ビデオを完成させ、オンラインコース、LMS、または学習プラットフォームにシームレスに統合します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な学術科目を明確化

難解な学術概念をAIを活用したビデオで簡単に理解できるように分解し、複雑な科目をアクセスしやすくし、学生の理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは学術支援のためのAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、教育者がテキストを動的なビデオコンテンツに変換することで、魅力的な学術支援ビデオを簡単に作成できるようにします。私たちの高度なAIビデオプラットフォームを利用して、多様なAIアバターから選択し、レッスンプランや教育コンテンツを簡単に実現します。

HeyGenは多様な学習者向けに学生支援ビデオをローカライズできますか？

はい、HeyGenは100以上の言語で学生支援ビデオの作成をサポートしており、トレーニングや教育コンテンツのローカライズに最適です。自動字幕/キャプションと高品質のナレーション生成でアクセシビリティと学生のエンゲージメントを向上させます。

HeyGenはブランディングとコンテンツ統合のためにどのような技術的コントロールを提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをすべてのビデオに統合できます。既存のレッスン資料をPDFからビデオ、またはPowerPointからビデオに簡単に変換し、すべてのeラーニングビデオで一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。

HeyGenの多様な教育コンテンツ形式に対する技術的能力は何ですか？

HeyGenのAIビデオプラットフォームは、標準的なeラーニングビデオから専門的なトレーニングビデオまで、さまざまな教育コンテンツを作成するための多用途なツールを提供します。プラットフォームはアスペクト比のリサイズを可能にし、メディアライブラリと統合されており、あらゆる学習成果のためにプロフェッショナルなビデオコンテンツを効率的に制作できます。