学生成功ジェネレーターで可能性を解き放つ
スクリプトからのテキストビデオで簡単に作成された個別化されたコンテンツを通じて、学生のエンゲージメントと学術的成功を高めましょう。
eラーニングのコンテンツクリエイターやインストラクショナルデザイナー向けに60秒のビデオを開発し、HeyGenが「教育コンテンツ」を生成するための「クリエイティブエンジン」としてどのように機能するかを示します。モダンでクリーン、ダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックと熱意ある声を添えます。「テンプレートとシーン」や高度な「ボイスオーバー生成」を活用して高品質なビデオを効率的に制作することを強調します。
学生や学術アドバイザーを対象にした30秒の情報ビデオを制作し、「学術コパイロット」がどのように「指導サポートを効率化」し、「学術的成功」を促進するかを紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは親しみやすく、サポート的で情報豊かなものにし、落ち着いた明瞭な声を使用します。「AIアバター」がどのように個別のガイダンスを提供し、魅力的な「ボイスオーバー生成」を通じて概念を強化するかを示します。
複雑なトピックやeラーニングプラットフォームに苦労している学生向けに50秒の説明ビデオをデザインし、「生成AI」を活用した「AI学生成功ジェネレーター」による「知識保持の向上」に焦点を当てます。ビジュアルスタイルはアニメーション要素が豊富で明確な説明をサポートし、簡潔なオーディオを添えます。「スクリプトからのテキストビデオ」による説得力のあるビデオへの変換と、「字幕/キャプション」によるアクセシビリティの確保の効果を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにAI学生成功ジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは教育者が魅力的で個別化された学習体験を作成するのを支援します。動的なスクリプトからのテキストビデオとAIアバターを活用することで、学生のエンゲージメントと知識保持を高め、インストラクターの効果的な学術コパイロットとして機能します。
HeyGenは学習コンテンツを効果的に個別化できますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバターとカスタムボイスオーバー生成を使用して多様な教育コンテンツを作成し、教育者が大規模に学習体験を個別化できるようにします。これにより指導サポートが効率化され、全体的な学術的成功に貢献します。
HeyGenは教育者にとってどのようにクリエイティブエンジンとなりますか？
HeyGenはテンプレートとシーンのような直感的なツールとエンドツーエンドのビデオ生成を提供することでクリエイティブエンジンとして機能します。これにより教育者は高品質な指導ビデオを迅速に制作でき、学生の成功に集中する時間を確保できます。
生成AIはHeyGenでのインストラクショナルデザインをどのように強化しますか？
HeyGenは生成AIを活用してスクリプトを動的なビデオコンテンツに変換し、リアルなAIアバターとカスタムボイスオーバーを特徴とします。この技術は魅力的な教育資料の作成を簡素化し、学習を個別化し学術的成功を促進するのを容易にします。