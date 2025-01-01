大学入学やソーシャルメディア向けに、優れた学生の成果と志を紹介する60秒の学生スポットライトビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは、ダイナミックなカット、暖かい照明、クリーンなグラフィックスでインスピレーションを与えるものであり、HeyGenの音声生成を使用した熱意あるAIナレーションで、彼らのユニークな学生の証言を強調します。これは、将来の学生や保護者にインスピレーションを与えることを目的としています。

