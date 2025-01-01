学生スポットライトビデオメーカー：AIで才能を紹介
AI音声生成と教育ビデオテンプレートを使用して、魅力的なプロモーションビデオや学生の証言を簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンライン学習者向けの専門テンプレートを使用して、複雑なトピックを明確かつ魅力的に説明する45秒の教育ビデオをデザインしてください。ビデオはホワイトボードアニメーションまたはアニメーショングラフィックススタイルを採用し、落ち着いた指導的なAIボイスを伴い、HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に使用して、簡潔なテキストをビデオスクリプトに変換し、K-12の学生向けのアクセス可能な学習モジュールを作成します。
大学が提供する革新的なプログラムを強調する、高校生とキャリアカウンセラーを対象とした30秒のプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは、モダンで洗練され、プロフェッショナルであるべきであり、活気あるキャンパスの映像を取り入れ、AIアバターによる明確で権威あるプレゼンテーションを行い、HeyGenのAIアバター機能を活用して、プログラムの主要な利点を効果的に伝え、入学を促進します。
ソーシャルメディアプラットフォーム向けに、学生の日常生活やユニークな学問の旅を捉えた90秒の短編ビデオを開発してください。親しみやすいブログスタイルのビジュアル美学を採用し、カジュアルなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、すべての視聴者にアクセス可能にします。このビデオは、同級生や広範なソーシャルメディアオーディエンスとつながり、キャンパスライフの魅力的な一面を提供することを目的としています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な学生スポットライトビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは教育者や大学が魅力的な学生スポットライトやプロモーションビデオを簡単に制作できるようにします。AIアバターとカスタマイズ可能な教育ビデオテンプレートを活用して、学生の証言やキャンパスストーリーをソーシャルメディアで共有しましょう。
HeyGenのAIビデオ生成のアプローチはどのようなものですか？
HeyGenは革新的なAIビデオジェネレーターを提供し、テキストをシームレスにビデオに変換します。ユーザーはAI音声生成と豊富なメディアライブラリを利用して、プロフェッショナル品質のコンテンツを簡単に作成できます。
HeyGenは私の機関向けに教育ビデオテンプレートをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは完全にカスタマイズ可能な教育ビデオテンプレートを幅広く提供しています。ロゴや色を含む機関のブランディングコントロールを組み込んで、すべてのコンテンツで一貫したビジュアルアイデンティティを維持できます。
HeyGenは字幕やAIアバターのような高度な機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターや自動生成された字幕のような高度な機能を統合して、ビデオを強化します。このエンドツーエンドのビデオ生成機能により、コンテンツがどのようなオーディエンスに対してもアクセス可能でプロフェッショナルになります。