学生がAIアバターを使って卒業プロジェクトを説明し、その問題、解決策、影響を詳述する60秒のプロフェッショナルな学生ショーケースビデオを作成します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、鮮明なグラフィックスと明確で明瞭なナレーション生成を用いて、大学の入学担当者や業界のメンターを引き付けます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

デザイン学生の最高の作品を紹介する45秒のダイナミックなポートフォリオハイライトビデオを作成し、潜在的な雇用主や美術学校の入学担当者を対象とします。HeyGenのビデオテンプレートを活用し、鮮やかなビジュアルと同期された字幕/キャプションを統合して、学生の創造的な範囲を効果的に示すインスピレーションに満ちたビジュアルリッチなプレゼンテーションを、アップビートなトラックに合わせて作成します。
複雑な科学的原理を説明する30秒の簡潔な教育ビデオを制作し、クラスメートや一般の人々が迅速に学べるように設計します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、重要なポイントを魅力的なビジュアルナラティブに変換し、明るく情報豊富なグラフィックスと落ち着いた明瞭なナレーション生成を用いて、トピックをアクセスしやすく理解しやすくします。
教育者や仲間の学生を対象にした90秒の協力的なグループプロジェクトプレゼンテーションを構築し、チームの研究成果を強調します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの多様なメディアを学生が作成したコンテンツと共に組み込み、異なるセクションにナレーション生成を利用して複数のプレゼンターをシミュレートします。全体のスタイルは構造化され、プロフェッショナルで視覚的に魅力的であり、AIを活用したビデオ作成として複雑な情報を効果的に伝えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学生ショーケースビデオメーカーの使い方

AIを活用したツール、素晴らしいテンプレート、シームレスなカスタマイズオプションで、学生プロジェクトをダイナミックなビデオショーケースに簡単に変換します。

Step 1
テンプレートで作成
プロフェッショナルにデザインされた多様なビデオテンプレートから選択して、学生ショーケースビデオプロジェクトを始めましょう。これらのテンプレートは、プロジェクトが最初のクリックから洗練された外観を持つことを保証する、迅速で簡単な出発点を提供します。
Step 2
AIでカスタマイズ
学生のコンテンツを追加し、魅力的な要素を組み込んでビデオをパーソナライズします。AIアバターを使用してプレゼンテーションを強化し、複雑な概念を説明したり、プロジェクトを紹介したりする際にユニークなプロフェッショナルなタッチを加えます。
Step 3
ナレーションで強化
ショーケースにプロフェッショナルな声を与えましょう。ナレーション生成機能を利用して、プロジェクトの説明、学生の証言、または背景説明のために明確で魅力的な音声を録音または生成し、すべての詳細が完璧に伝わるようにします。
Step 4
エクスポートと共有
学生ショーケースが完成したら、簡単にオーディエンスに向けて準備しましょう。アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、保護者、仲間、または学校のソーシャルメディアチャンネルで共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツをソーシャルメディアで共有

学生の作品のダイナミックなビデオクリップを迅速に作成し、ソーシャルメディアプラットフォームで共有して、リーチと影響を広げます。

よくある質問

HeyGenは学生プロジェクトの教育ビデオコンテンツをどのように向上させますか？

HeyGenは教育ビデオメーカーとして直感的なプラットフォームを提供し、学生が魅力的なプロジェクトを簡単に作成できるようにします。AIアバターやカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、アイデアを具現化し、効果的にビデオをカスタマイズできます。

HeyGenがAIを活用したビデオ作成プラットフォームとして優れている点は何ですか？

HeyGenは、テキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターとダイナミックなナレーションを提供することで、AIを活用したビデオ作成において優れています。使いやすいインターフェースにより、制作プロセス全体が簡素化されます。

HeyGenは多様なニーズに対応するカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは説明ビデオから魅力的なソーシャルメディアビデオまで、幅広いビデオテンプレートを提供しています。ユーザーはブランドコントロール、豊富なストック音楽ライブラリ、ドラッグ＆ドロップ機能を使って簡単にビデオをカスタマイズできます。

HeyGenのテキスト-ビデオ機能はビデオ制作をどのように向上させますか？

HeyGenの強力なテキスト-ビデオ機能により、書かれたスクリプトをリアルなAIアバターと高品質なナレーションを備えた魅力的なビデオに簡単に変換できます。これにより、教育ビデオやその他のコンテンツタイプの作成が効率化されます。